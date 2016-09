LES SIGNAUX SONT AU VERT La Bourse donne un coup de pouce à sa com

Par Ali TIRICHINE -

Le contexte choisi par la Bourse pour continuer à soigner sa communication n'est pas anodin. En effet, elle a déclaré que «le parquet a clôturé la séance du lundi avec des échanges sur le marché principal et le marché bloc des obligations du Trésor» qui se sont bien portés.

La Bourse souligne que ces échanges portent sur le titre Alliance Assurances avec une valeur transigée de 235.290.00 dinars, soit un volume de 506 actions à 465 dinars. Le titre Saidal porte sur une valeur transigée de 1200.000.00 dinars, soit un volume de 2000 actions à 600 dinars. Les autres titres de l'Aurassi, Biopharm et NCA Rouiba se sont aussi bien comportés et ils sont tous au vert. L'échec de l'introduction de la cimenterie de Gica semble oublié. Le niveau de l'indice de la Bourse s'est affiché à 1341,09 points. La capitalisation boursière se chiffre à 47.519.717.615 00 dinars.

La Bourse est aussi prompte à annoncer le bon comportement des titres du Trésor et annonce que la direction générale du Trésor est chargée dans ce cadre d'initier tout texte législatif ou réglementaire relevant de son champ de compétence et de contribuer à la définition des politiques de gestion d'intervention du Trésor dans le secteur économique et d'en assurer le suivi et l'évaluation des participations de l'Etat dans le secteur public économique non financier. L'action du Trésor au sein de la Bourse est également significatif car sa mission est aussi celle de participer, avec les administrations concernées, à la définition des mesures à caractère fi-nancier liées à la restructuration du secteur public économique et d'en assurer la gestion et le suivi. Il développe aussi les actions de collecte des ressources financières et des moyens de paiement nécessaires à la couverture des besoins financiers liés à l'exécution du budget et des engagements financiers de l'Etat. Le Trésor contribue aussi au développement des institutions et des instruments des marchés financiers et participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets de modernisation du système bancaire et financier.La direction générale du Trésor émet des obligations assimilables du Trésor (OAT) sur trois principales maturités, à savoir sept, 10 et 15 ans. L'obligation est un titre de créance souverain émis par l'Etat algérien à travers la direction générale du Trésor et ce, dans le but de financer ses déficits budgétaires. Les obligations sont émises selon une technique d'enchère précise et sont souscrites sur le compartiment primaire par les spécialistes en valeurs du Trésor agréés.

La Bourse s'intéresse aussi aux PME. Des modifications réglementaires ont porté sur les conditions d'admission, ce qui a été concrétisé par un assouplissement des conditions d'éligibilité plus ou moins rigoureuses et auxquelles les PME n'ont pas toute latitude de répondre. La PME doit avoir le statut de société par actions (SPA) et doit désigner, pour une période de cinq ans, un conseiller accompagnateur dénommé promoteur en Bourse.