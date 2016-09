EXERCICE SEABORDER DES «5+5 DÉFENSE» La marine algérienne associée

Le dernier exercice Seaborder des forces navales des 5+5, remonte à 2013. L'Algérie étant membre y participe pratiquement chaque année. Elle a eu à organiser cet exercice qui rentre dans le cadre d'une coopération militaire entre les pays membres des 5+5. Cela a eu lieu en 2012 avec le Portugal et l'Espagne avec des moyens navals et aériens de ces trois pays. Lors dudit exercice, les forces navales algériennes avaient assuré la phase CPX en Algérie même, alors que la seconde phase Livex a eu lieu en Espagne. Cette année encore, l'Algérie participera à cet exercice qui sera organisé en Italie comme rapporte un communiqué du ministère de la Défense nationale. La même source précise en la circonstance: «Dans le cadre de la concrétisation des activités de coopération militaire avec les pays de l'Initiative «5+5 Défense» au titre de l'année 2016, l'Armée nationale populaire représentée par les Forces navales participe depuis hier et jusqu'au 9 du mois courant à l'exercice naval Seaborder-16.» Le même communiqué ajoute que l'exercice aura lieu au niveau du golfe de Taranto en Italie. Plusieurs pays vont participer à cet exercice devenu une tradition. Il s'agit des forces navales de l'Italie, du Portugal, Espagne, France, Malte, Maroc, Mauritanie et Tunisie. Certains pays participent pour la première fois à l'image de la Tunisie. Le ministère de la Défense indique dans sa communication que «la participation des Forces navales de l'ANP à cet exercice consiste en l'engagement d'une équipe de fusiliers marins, des plongeurs démineurs ainsi que du Bâtiment de débarquement et de soutien logistique (Bdsl) Kalâat Bani Rached numéro de bord 473, à travers la coopération avec le Centre des opérations de surveillance et de sauvetage (Cnoss)». Le MDN ne manquera pas d'informer que l'exercice Seaborder se déroulera en trois phases distinctes. La première phase concernera «la tenue et l'exécution des différents briefings des équipages pour la finalisation des documents tactiques de l'exercice et aux entraînements à quai. La seconde phase qui aura lieu les 7 et 8 du mois «sera consacrée à l'exécution des manoeuvres tactiques en mer, des opérations d'interdiction maritime (M.I.O) ainsi que des exercices SAR». Enfin la dernière phase, prévue le 9 septembre «sera dédiée au débriefing général de l'exercice». C'est le genre d'exercice qui va permettre à ne pas en douter aux forces navales de l'ANP d'acquérir un certain niveau d'expérience. Celle-ci, estime le MDN, «contribuera au renforcement de notre sécurité maritime contre toute éventuelle menace, ainsi qu'au raffermissement de l'interopérabilité entre les partenaires de «l'Initiative 5+5 Défense». La création de l'exercice Seaborder remonte à plusieurs années, en 2008. Il s'agissait au départ de la fusion de deux exercices qui se réalisaient dans le cadre de l'initiative du «5+5 Défense». Ils sont appelés Livex, «Able Protector Live», un exercice portugais et CPX «Galéon Command Post Exercise», espagnol. Durant trois années suivant 2008 tous les pays des «5+5 Défense» prendront part à cet exercice avec la tenue des réunions de planification et de préparation.

Il est clairement rapporté par le site des «5+5 Défense» que l'exercice Seaborder est une initiative à l'issue de laquelle un manuel de procédures communes de surveillance maritime a été rédigé afin d'être utilisé pour tout exercice maritime dans le cadre de l'approche des «5+5 Défense».

Le document en question rapporte encore le site a été signé en 2010 par tous les chefs d'état-major de la marine des pays membres.