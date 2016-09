MOHAMED AÏSSA AUX RESPONSABLES DE LA MISSION HADJ "Expliquez-vous!"

Par Madjid BERKANE -

«Je veux savoir de quoi il en retourne. C'est pourquoi j'ai interpellé tous les responsables pour faire un exposé», a tempêté le ministre.

Constatant de nombreuse anomalies dans les conditions d'hébergement et de restauration des hadjis, à La Mecque, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, est sorti de sa réserve. Il a sommé tous les responsables de la mission Hadj de faire un exposé sur les anomalies constatées sur le terrain.

«Je veux savoir de quoi il en retourne. C'est pourquoi j'ai interpellé tous les responsables pour faire un exposé, à détecter et à énumérer les anomalies, et d'expliquer comment ils ont procédé pour y remédier», a déclaré M.Aïssa à la fin des travaux des commissions des missions Hadj et Omra. Le ministre a expliqué que cette démarche est motivée par le souci de savoir «ce qui s'est passé à La Mecque, vu que son département recevait «au niveau de la commission de suivi installée à cet effet, des doléances, des demandes d'intervention ainsi que des observations relatives aux conditions de séjour des hadjis», en plus du suivi, a-t-il ajouté, à travers certains médias. Il a précisé que l'intervention de tout un chacun est clôturée par des suggestions afin d'améliorer la deuxième phase ou saison du Hadj, c'est-à-dire l'après-Arafat, Mouzdalifa et Minan, expliquant que ce sont des propositions à prendre en considération pour le perfectionnement du pèlerinage.

«Vous savez pertinemment que la réforme s'étale sur cinq années, depuis son début en 2014, beaucoup de chapitres ont connu des avancées très encourageantes», a fait remarquer le ministre, citant en exemple la restauration, la prise en charge sanitaire et les personnes égarées. Dans ce sens, il a fait savoir que l'hébergement et la restauration «sont les deux défaillances citées par la presse et auxquelles nous avons été le plus interpellés au niveau de la commission ministérielle. Hormis cela, j'ai remarqué que les problèmes ont été résolus». Si pour la restauration, le ministre a indiqué avoir recommandé d'imposer, à la prochaine saison du Hadj, des restaurateurs algériens auprès des compagnies, il a exprimé sa satisfaction quant à l'hébergement électronique, soulignant d'ailleurs la volonté de le reconduire les prochaines années.»

Cette expérience, a précisé le ministre à l'APS, «nous permettra l'année prochaine d'être plus performants», avant d'ajouter avoir compris de la part du ministère saoudien du Hadj qu'il veut imiter l'expérience algérienne et imposer à tous les hadjis du monde l'hébergement électronique.