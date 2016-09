TERRIBLE PRESSION SUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL AMAR SAÂDANI Les trois fronts du FLN

Par Brahim TAKHEROUBT -

Tout le monde veut s'assurer une place à la prochaine législature

Qui choisir entre les députés sortants, les 16 ministres au gouvernement, les membres du bureau politique, les membres du pléthorique comité central, les P-dg de sociétés, les walis et les sponsorisés par les lobbys de l'argent?

Disparu des radars depuis quatre mois, sa dernière apparition remonte à mai dernier lors d'un meeting à Tébessa, le silence prolongé du secrétaire général du FLN, Amar Saâdani, devient de plus en plus lourd. Cette diète expliquée comme une opération de marketing politique selon laquelle «si tu veux être entendu, tais-toi» n'arrive pas à convaincre les commentateurs. En réalité, le secrétaire général du FLN est sous une terrible pression. Il doit gérer avec doigté trois fronts et pas des moindres s'il veut garder les rênes du parti: les listes de candidats pour les prochaines élections surtout les législatives, assumer la gestion de la crise financière et ses retombées en sa qualité de parti majoritaire au gouvernement et dans les institutions élues et enfin, faire face au front de la contestation interne qui devient de plus en plus virulent. Commençons par le «front «des listes de candidatures. C'est la rengaine au vieux parti. A chaque élection, on se fait la guerre sans miséricorde. Pour les prochaines législatives les armes sont fourbies. La ruée a commencé et tout le monde veut s'assurer une place à la prochaine législature. Les lendemains politiques angoissent et l'appétit du pouvoir rend aveugle. Qui choisir entre les députés sortants ayant goûté aux délices de la députation, les 16 ministres au gouvernement, les membres du bureau politique, les membres du pléthorique comité central, sans compter les P-DG de sociétés, les walis et sans oublier les sponsorisés par les lobbys de l'argent? Comment gérer toutes ces humeurs, tempérer les ardeurs et les ambitions? Dure tâche pour Amar Saâdani. Bien évidemment, la direction du FLN arrivera à confectionner sa liste, mais avec des dégâts et des mécontents. On a eu un avant-goût de cette bataille, le 3 septembre dernier, lors de l'installation d'une commission chargée des études et de la prospective. Sitôt installée, les critiques et les doutes fusent et les mouhafadhas s'animent: il s'agit d'un embryon de la commission de candidatures. Au front des candidatures s'ajoute celui de l'action politique directe sur le terrain du FLN. Les observateurs n'ont pas manqué de le relever: le parti majoritaire au Parlement et au gouvernement marque le pas laissant à lui seul, l'Exécutif sur le front de la crise. Retrait tactique du FLN puisque la disette et l'austérité ne rapportent pas politiquement surtout qu'on est à la veille de la campagne pour les législatives. «Un gouvernement aux couleurs FLN» a été une revendication de M. Saâdani. Il lui est reproché à présent de ne pas assumer pleinement l'actuelle situation économique du pays avec bien certainement ses tares et ses aspects positifs. Le vieux parti a promis de descendre sur le terrain, d'expliquer et d'appuyer l'exécution du programme du président. Il a lancé un front interne en grande pompe, mais l'initiative est restée sans lendemains. Il a promis monts et merveilles et malheureux ceux qui y ont cru... Enfin, le troisième front, et pas des moindres, auquel fait face Amar Saâdani, est ce mouvement de redressement obstiné à avoir sa tête. Chaque jour, des communiqués inondent la rédaction venant des différentes mouhafadhas dénonçant l'actuelle direction du parti. S'agit-il d'une opération de déstabilisation et d'intox menée par quelques opposants pensant «dégommer» le SG du parti avec un communiqué? Si pour le moment cette opposition n'a aucun poids réel sur le cours des événements, elle ne semble pas pour autant abandonner complètement la partie. On ne meurt jamais politiquement au FLN comme partout ailleurs. Le vrai tamisage se fera en octobre prochain lors de la session du comité central et qui verra l'installation officielle de la Commission nationale de préparation des prochaines élections. Ce sera la vraie bataille car pour l'heure nous n'en sommes qu'à l'écume des choses.