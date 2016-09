HAMID GRINE À PROPOS DU PAYSAGE AUDIOVISUEL "Les chaînes de télévision doivent respecter les règles"

Le ministre de la Communication, Hamid Grine, a souligné, hier à Sidi Bel-Abbès, à l'ouverture de la conférence citoyenne sur le thème: «Connaître les médias, le citoyen a le droit à une information fiable», que l'Arav, dont la composante a été installée récemment, s'attelle à accréditer les chaînes de télévision qui s'engagent à respecter les règles déontologiques du métier. «Les autres chaînes non accréditées seront privées de diffusion», a-t-il ajouté. M.Grine a rappelé que le journaliste doit également respecter la déontologie de son métier en vérifiant son information en se basant sur une source sûre pour la rapporter d'une manière objective au citoyen qui voit son droit à une information fiable garanti. Le ministre a rappelé que le journaliste a la liberté d'aborder tous les sujets qu'il désire et que la Constitution a consacré la liberté d'expression, pour peu que celle-ci ne porte pas atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays. «Le journaliste doit rapporter l'information loin de toute diffamation, insulte ou atteinte aux personnes», a-t-il dit. Il a également rappelé que la publicité sera destinée aux médias respectant la déontologie professionnelle. Concernant le Prix du journaliste professionnel décerné par le président de la République, le ministre a estimé que ce concours, ouvert à tous les professionnels algériens, peut contribuer au développement de la pratique journalistique et créer un esprit d'émulation au sein de la corporation. Actuellement, 140 dossiers ont été déposés pour prendre part au concours dont les délais ont été prolongés jusqu'au 25 du mois en cours. Dans le cadre de ce cycle de formation citoyenne, la directrice du quotidien «Ech-Chaab», Mme Amina Debbache, a évoqué les notions de la presse publique, du service public, de la liberté de la presse et d'expression. Elle a également longuement parlé du paysage médiatique national, en présence de près de 400 journalistes et représentants des différentes institutions et du mouvement associatif et citoyen. Par ailleurs, le ministre a visité la Maison de la presse et le centre de presse, sis dans l'enceinte de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, où il a rencontré des journalistes des secteurs public et privé. Il a aussi animé une rencontre sur les ondes de la radio locale au cours de laquelle il a insisté sur l'importance de la formation continue des journalistes, de l'amélioration de leurs capacités professionnelles et de leur adaptation aux progrès technologiques de l'heure.