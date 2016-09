LUTTE CONTRE L'EXTRÉMISME VIOLENT ET LE TERRORISME Alger ouvre un atelier international

Par Mohamed BOUFATAH -

L'Algérie organise aujourd'hui et demain au Palais des Nations à Alger, un atelier international sur «le rôle de la démocratie dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme»,a indiqué, hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Cette rencontre entre dans le cadre de l'expérience algérienne dans la lutte contre le terrorisme. Elle intervient dans le sillage des récentes rencontres organisées également par l'Algérie qui avaient porté respectivement sur l'expérience algérienne en matière de dé-radicalisation ainsi que sur le rôle d'Internet et des réseaux sociaux dans la lutte contre le cyberterrorisme. «Ces initiatives sont venues appuyer l'action que mène l'Algérie au sein du Forum mondial de lutte contre le terrorisme (Gctf) dont elle est membre fondateur et dont elle copréside avec la Canada le groupe de travail sur le Sahel», précise la même source. Ce groupe a tenu à Alger ses trois sessions plénières, ainsi qu'un atelier d'experts sur le rôle de la justice pénale dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, rappelle encore le ministère, annonçant par la même que la prochaine session plénière aura lieu également à Alger les 27 et 28 novembre de cette année.

De par cette initiative, l'Algérie entend partager son expérience dans,entre autres, la marginalisation et le rejet des discours extrémistes et de lutte contre les logiques de l'exclusif et de l'exclusion, explique-t-on.

La tenue de cet atelier international sur un thème aussi important dans la conjoncture internationale actuelle se veut une contribution de l'Algérie à l'effort de la communauté internationale dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme», affirme le ministère.

«L'Algérie n'a eu de cesse de conjuguer la fermeté dans la lutte contre le terrorisme et ses motivations idéologiques extrémistes....» Les participants à cette rencontre procéderont à un «large échange» de vues sur le rôle de la démocratie dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, à travers la présentation des expériences nationales en la matière. Selon le MAE, cette importante manifestation regroupera de hauts fonctionnaires et des experts représentant les membres du Forum global de lutte contre le terrorisme, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, les pays du Sahel, les Nations unies, l'Union africaine, la Ligue arabe, l'Organisation de la Coopération islamique, l'Union européenne et les principaux organismes internationaux et régionaux en charge de la lutte contre le terrorisme.

L'objectif de cet atelier, explique le ministère, «est de dégager un maximum de bonnes pratiques pouvant servir de sources d'inspiration aux uns et aux autres dans la lutte contre le phénomène de l'extrémisme violent et du terrorisme...».