CENTRE ET INSTITUTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE: 15 nouvelles spécialités pour Alger

La direction de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya d'Alger a introduit 15 nouvelles spécialités, en prévision de la rentrée professionnelle, session de septembre 2016, a indiqué hier, un responsable de la direction.La prochaine rentrée professionnelle prévue le 25 septembre en cours sera marquée par l'introduction de 15 nouvelles spécialités dans le cadre de la carte pédagogique élaborée récemment, a précisé M.Mezouar Mohamed Réda, chef de service du suivi des établissements de formation.

Il s'agit notamment de l'architecture d'intérieur, de la charpente mécanique, du coffrage à béton, de l'achat et l'approvisionnement, l'électricité et l'électronique maritimes, la maintenance des réseaux d'assainissement, la mécanique et la réparation des machines à coudre et le métré de bâtiment. Le nombre des postes de formation ouverts lors de cette session à travers les centres et les instituts de formation d'Alger s'élève à 23.222 postes répartis en 9030 postes en formation résidentielle, 8848 postes en formation par apprentissage, 419 autres pour les cours du soir sanctionnés par un diplôme et 1110 postes de formation passerelles. Les femmes au foyer bénéficieront lors de cette rentrée de 2755 postes de formation, tandis que 720 postes seront alloués aux cours du soir sanctionnés par un certificat de qualification professionnelle. Concernant les dernières conventions signées par la direction de la formation professionnelle de la wilaya d'Alger, M.Mezouar a cité un accord conclu avec le groupe Cosider pour l'ouverture d'un nouveau pôle d'excellence destiné aux spécialités du bâtiment.