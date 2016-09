FÊTE DE L'AÏD EL-ADHA La Sntf renforce les grandes lignes

La Société nationale des transports ferroviaires (Sntf) a indiqué qu'un programme de renforcement des trains de grandes lignes a été mis en place en prévision de l'Aïd El-Adha. Pour la période allant du jeudi 8 septembre au samedi 17 septembre 2016, la Sntf prévoit de renforcer la composition des trains de grandes lignes sur l'axe Alger-Oran et Alger-Constantine-Annaba (jour et nuit) aux horaires habituels, précise un communiqué de la société. Pour le premier jour de l'Aïd El-Adha qui coïncide avec le lundi 12 septembre, les horaires de départ et d'arrivée des trains de grandes lignes sont arrêtés comme suit: Agha-Oran: 12h30-17h39 pour le train ordinaire, alors que le train confort démarre à 15h00 d'Agha pour arriver à 19h00 à Oran. Le train ordinaire Oran-Agha démarre à 12h30 et arrive à 17h37 à la gare Agha et continuera vers la gare d'Alger (17h44). Le train confort de la même liaison démarre à 15h00 d'Oran pour arriver à 19h00 à Agha. S'agissant de la ligne Alger-Constantine-Annaba, le départ du train grande ligne qui circule la nuit est prévu à 19h40 et l'arrivée à 05h38, alors que celui de la ligne Annaba-Constantine-Alger devra démarrer à 19h20 et arriver à 05h44.