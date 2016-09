TLEMCEN La police saisit six quintaux de kif

Agissant sur des informations parvenues aux forces de police de la wilaya de Tlemcen en date du 6 septembre 2016, deux opérations distinctes ont permis la saisie de plus de six quintaux de stupéfiants de type résine de cannabis traité. Dans une première opération, les forces de police relevant du service régional de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants ont instauré un point de contrôle, où ils ont réussi à intercepter un véhicule de tourisme, dont les occupants ont pris la fuite à la vue des éléments de police. A l'intérieur du véhicule abandonné, les policiers ont saisi 12 plis contenant une quantité importante de résine de cannabis traité estimée à trois quintaux. Lors de la deuxième opération, les éléments de la police relevant de la sûreté de daïra de Maghnia dans la wilaya de Tlemcen ont saisi une quantité de résine cannabis traité, estimée à un quintal et 98 kg soigneusement cachés à l'intérieur d'un véhicule de tourisme, à bord duquel se trouvaient deux individus dont l'un a été arrêté et l'autre a pris la fuite. Poursuivant l'enquête, les éléments de la police se sont déplacés au domicile du complice, munis du mandat de perquisition du procureur de la République territorialement compétent, où ils ont saisi une autre quantité de résine de cannabis traitée à bord du véhicule de ce dernier, estimée à un quintal et 31 kg. Ces deux opérations ont permis aux forces de police la saisie d'une quantité de résine de cannabis traitée dépassant les six quintaux durant une seule journée.