CHARGES ET INVECTIVES CONTRE LA PARTIE FRANCOPHONE EN ALGÉRIE Makri le francopathe

Par Abdellah BOURIM -

Abderrazak Makri et son parti jouent sur les nerfs et tentent d'exploiter le dossier de la réforme du système éducatif à des fins politiques.

Le président du Mouvement de la société pour la paix MSP, Abderrazak Makri, semble plus préoccupé par l'affermissement de l'identité culturelle arabo-islamique, que par l'avenir et le devenir du pays. En l'absence d'un programme politique clair lui permettant de s'imposer comme une force politique sur le terrain, Abderrazak Makri et son parti jouent sur les nerfs, et tentent d'exploiter le dossier de la réforme du système éducatif, à des fins politiques. Dans un message posté sur son site Internet, le président du MSP, s'est attaqué non seulement à la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, mais à toute la fraction francophone en Algérie. Lui, qui s'est proclamé défenseur de l'islam modéré, s'est vite reconverti à l'islam radical en qualifiant les francophones de traîtres qui travaillaient pour des agendas occidentaux, français en particulier.

Pour M.Makri, s'exprimer en français n'est pas seulement un péché du point de vue religieux, mais un délit de justice passible de sanction pour trahison des valeurs de la société qui se résument en deux mots: l'arabe et l'islam.

«La lutte et le combat acharnés menés par ces Algériens et Algériennes pour une école publique de qualité, il n'y a que de la poudre aux yeux, car, selon lui,

«derrière cet agenda invisible, des personnes visibles qui ne doivent pas fidélité au peuple et ne se reconnaissent aucune responsabilité. Leur seul objectif est de détruire l'école algérienne et d'oeuvrer pour la formation d'une génération de désorientés».

Le président du MSP a fait la distinction entre trois catégories de francophones en Algérie hostiles à la culture et à la civilisation islamique. La première catégorie, celle des patriotes sincères, mais qui ont suivi une formation francophone avec une sensibilité excessive à la culture arabo-islamique et qui évoluent dans un environnement fermé au dialogue. La deuxième est composée «d'opportunistes qui n'ont qu'un seul objectif: la préservation de leurs intérêts, et la troisième et dernière catégorie, la plus dangereuse, les ennemis de l'islam et de la langue arabe sont les plus influents au sein des institutions de l'Etat et ils ciblent le système Educatif», d'un clin d'oeil à la ministre de l'Education nationale Nouria Benghebrit. Autrement dit «ces derniers sont des marionnettes au service des forces occidentales, françaises en particulier, dont la mission principale est de détruire le système éducatif et de former une génération de jeunes désorientés».

En résumé, toute tentative visant à l'instauration des fondements d'une école publique ouverte sur le monde doit porter un cachet religieux; dans le cas contraire, ses initiateurs seront taxés de traîtres qui travaillent pour l'occidentalisation de la société algérienne. Autrement dit, il faut transformer cette institution publique en «une grande école coranique»? Seul remède pour faire sortir le pays de la crise qui le secoue du point de vue du président du MSP. Il faut dire que l'ouverture de l'école algérienne sur le monde et la formation d'un citoyen algérien capable de distinguer entre le bien et le mal, le bon et le mauvais, font autant peur aux parties islamistes sur le terrain qui veulent à tout prix maintenir les archaïsmes du passé à travers l'école comme seul terrain de leur bataille politique.

Enfin, malgré les divergences linguistiques et ethniques, les Algériens sont unis par l'histoire et la géographie. 54 ans après l'indépendance, le vieux débat qui a déchiré l'élite de l'époque demeure toujours d'actualité; il semblerait que les partis islamistes en Algérie sont devenus de plus en plus nostalgiques aux années de discorde et de plomb.