DÉBATS SUPERFICIELS SUR L'ÉCOLE, SCÈNES POLITIQUE ET SOCIALE PLOMBÉES Les polémiques stériles de la rentrée

Par Saïd BOUCETTA -

Des combats... mémorables

L'acteur «clé» de cette rentrée, l'Internet, a fait la promotion de deux stars: l'enseignante avec sa vidéo virale et les combats de béliers.

Les rentrées politique, gouvernementale et scolaire constituent, en principe, autant d'occasions pour relancer les débats sur la réforme de l'école, la crise économique et les prochaines élections législatives et locales. Sauf qu'un nouvel acteur vient perturber les us d'une rentrée classique en imposant sa logique à l'ensemble de la société. De fait, l'actualité nationale frémit au rythme des fausses polémiques véhiculées et surtout amplifiées par l'Internet et les nouveaux médias audiovisuels qui relayent avec plaisir le contenu «viral» du cyber-monde.

Ainsi, les Algériens de tout niveau et de toutes conditions se passionnent, ces jours-ci pour la fameuse enseignante qui a partagé, sur Facebook, une vidéo de son premier jour de cours. Les médias ne se sont pas fait prier pour répercuter les images sur les écrans, donnant à l'exercice de la jeune institutrice une dimension autrement plus «politique», diront certains. La Toile s'est enflammée pour et contre l'institutrice, devenue, par la force de l'Internet, la star de la rentrée.

Le phénomène Sabah, c'est d'elle qu'il s'agit, a pris le dessus sur les réformes de seconde génération, la nouvelle formule du baccalauréat, la surcharge des classes et autres insuffisances d'enseignants malgré le fameux concours de juin dernier. Pour cause, les journalistes présents à la conférence de presse de la ministre ont poliment écouté la «dissertation» de la ministre sur les ambitions du secteur de l'éducation, pour ne retenir que la réponse qu'elle a donnée à la question concernant la vidéo de Sabah. Sitôt l'annonce de l'ouverture d'une enquête faite par Benghebrit, la Toile s'est prise d'une autre poussée de fièvre, avec la bénédiction de certains médias qui se sont frottés les mains à l'idée de rajouter une couche.

Les partisans et les contradicteurs de Sabah se sont lancé les pires accusations. De harkis à hizb França, en passant par les ennemis de l'islam, les supporters de la maîtresse se sont déchaînés contre les «francophones». Ces derniers n'ont pas été tendres non plus. Intégristes, arriérés, suppôts de Daesh et autres «gentillesses» ont foisonné sur le Facebook «francophone». Car, faut-il le préciser, l'Algérie a la particularité d'avoir deux cyber-mondes qui ne se croisent que pour s'écharper. Même si dans le lot, l'on a remarqué quelques «modérateurs» bilingues qui ont tenté de calmer les internautes, il faut bien se rendre à l'évidence que l'effet Sabah a totalement occulté les autres thèmes de la rentrée scolaire.

L'acteur «clé» de cette rentrée, l'Internet, a fait la promotion d'une autre star. Le mouton de l'Aïd est sur toutes les lèvres. Non pas seulement pour son prix abordable, mais pour les «mémorables» combats de béliers organisés aux quatre coins du pays et «immortalisés» par des vidéos postées par dizaines sur les réseaux sociaux. Ce divertissement suivi par des dizaines de milliers d'Algériens prend des allures de sport national grâce à l'Internet et vient donc jeter une ombre sur une rentrée sociale qui n'a toujours pas encore montré sa pertinence en termes de débat entre les divers acteurs qui font la «vraie» actualité nationale.

Faut-il conclure à une rentrée ratée, parce qu'on n'en a pas senti l'odeur ou sommes-nous déjà dans la «mondialisation» aux normes du cyber-monde? Il faut bien se rendre à l'évidence que ce sont les Algériens lambda qui ont «cliqué» par centaines de milliers sur l'option «j'aime» de la vidéo de Sabah. Ils ont, par ce geste, imposé le thème de la rentrée, avec sous-jacent la sempiternelle fracture idéologico-linguistique qui ronge l'Algérie depuis plus de 54 ans. Y a-t-il là un signal de l'Algérie d'en bas pour qu'on prenne une bonne fois pour toutes cette question au sérieux? Les sociologues peuvent plancher sur le sujet, mais il est tout de même entendu que les priorités de l'heure sont ailleurs. Le pays prépare une échéance électorale majeure dans un contexte politique pas très clair avec une opposition peu convaincante et un pouvoir très mauvais communiquant. Ce pouvoir doit trouver les mots et les actions à même de démontrer sa compétence à gérer une crise financière qui n'a pas fini de donner des sueurs froides aux décideurs.

Mais face à ces défis, les Algériens se sont détournés de la chasse au Pokemon go afin de se passionner pour la jeune maîtresse d'école et aux combats de béliers, sans trop s'intéresser aux enjeux politiques et économiques de la rentrée. Mais gageons que ce que nous vivons, ces jours-ci, est une rallonge des vacances d'été. Les choses sérieuses devraient commencer après l'Aïd El Adha, à moins qu'une vidéo vienne imposer une nouvelle star et susciter d'autres passions populaires qui n'ont aucun lien avec l'actualité brûlante.