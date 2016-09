DJELFA, BOUIRA ET ILLIZI 24 blessés dans 3 carambolages

Par Brahim TAKHEROUBT -

L'hécatombe continue

Hier c'était la journée des carambolages. A Bouira, Illizi et Djelfa on a dénombré au moins 24 blessés.

Ainsi, sept personnes ont été blessées hier matin à Djelfa, dans un spectaculaire carambolage impliquant quatre véhicules dont un camion semi-remorque, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile de la wilaya. L'accident est survenu au nord de Djelfa, sur l'axe de la RN1 reliant Hassi Bahbah à Aïn Ouessara, au lieu dit «Gueltete Stel», lorsqu'un semi-remorque, chargé de bonbonnes de gaz butane vides, est entré en collision avec un mini- bus, heureusement vide de passagers, et deux véhicules touristiques, a-t-on précisé de même source. L'intervention prompte des agents de la Protection civile relevant du centre avancé de S'kiaà et des unités secondaires de Hassi Bahbah et Aïn Ouessara, a permis la prise en charge des sept blessés, atteints de blessures diverses, dont trois membres d'une même famille et l'un se trouvant dans un état critique», est-il signalé. Toutes les victimes ont été transférées vers le service des urgences de l'hôpital de Hassi Bahbah, alors qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet énième sinistre de la route, a-t-on ajouté de même source. A Bouira, ce sont 10 personnes qui ont été légèrement blessées hier, suite à un carambolage de plusieurs véhicules sur la pente autoroutière de Djebahia ouest de Bouira, selon les services de la Protection civile. «L'accident a eu lieu à 10h 49 sur la pente autoroutière de Djebahia et sur la voie allant vers la capitale Alger et où des travaux de mise à niveau du tronçon sont toujours en cours», a expliqué à l'APS, le chargé de la communication de la direction de la Protection civile de Bouira, le capitaine Rahmani Raouf. «Le carambolage a impliqué six véhicules légers ce qui a causé des blessures de différents degrés à dix personnes», a précisé M.Rahmani. Les unités de la Protection civile de Djebahia et d'Aomar sont intervenues et elles ont évacué les blessés vers l'établissement public hospitalier (EPH) de Lakhdaria. Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale pour élucider les circonstances exactes de cet énième carambolage sur la pente autoroutière de Djebahia, considérée comme un point noir à Bouira.

Le même phénomène s'est produit à Illizi durant la même journée, quand sept personnes ont été blessées, suite à un accident de la circulation survenu dans le territoire de la commune d'In Amenas, a-t-on appris de la Protection civile. Le drame s'est produit au niveau de la Route nationale RN-3, au point kilométrique (PK-10) vers la ville d'In Amenas, suite à une collision entre deux véhicules touristiques, venant en sens inverse, causant des blessures à différents degrés de gravité à sept personnes, selon la même source. Les blessés ont été admis aussitôt aux services des urgences de l'établissement public de santé de proximité (Epsp) d'In Amenas, a-t-on ajouté.