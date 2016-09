FORMATION PROFESSIONNELLE 420.000 postes pour la nouvelle rentrée

Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels Mohamed Mebarki a souligné jeudi à Alger que son secteur assurera plus de 420.000 postes pédagogiques pour la rentrée professionnelle 2016-2017.

Lors d'une réunion avec les directeurs de wilaya pour examiner la situation du secteur à la veille de la rentrée professionnelle, le ministre a précisé que «l'offre globale pour l'année 2016-2017 prévoit 424.000 postes de formation dont 17.600 concernent les établissements privés de formation professionnelle». L'offre englobe 296.000 postes de formation diplômante (70% par rapport à l'offre) et 128.000 postes de formation qualifiante (30% par rapport à l'offre), a-t-il indiqué ajoutant que la formation par apprentissage représente 52% par rapport à la formation diplômante et 37% par rapport à l'offre globale alors que la formation résidentielle et la formation à distance représentent respectivement 26% et 2% par rapport à l'offre globale. Pour assurer la réussite de l'année, le secteur a mobilisé tous les moyens nécessaires en infrastructures, équipements techniques et scientifiques et encadrement, a ajouté le ministre. Des moyens supplémentaires sont également prévus, notamment la mise en fonctionnement de 15 établissements et de 66 équipements technico-pédagogiques, la mise en activité de 1393 formateurs recrutés et ayant terminé leur formation pédagogique, la programmation de 134 équipements technico-pédagogiques à réceptionner à partir de décembre 2016, l'entame de la procédure d'acquisition de 200 équipements destinés aux nouvelles spécialités et la généralisation de l'utilisation des TIC. Soulignant que toutes les wilayas ont élargi leur offre en termes de spécialités, M.Mebarki a appelé à poursuivre la décentralisation des filières sollicitées (audiovisuel, arts et industries graphiques, maintenance automobile). La diversification des offres de formation intervient dans le cadre de la modernisation et de l'actualisation des méthodes pour répondre de manière efficace aux besoins du développement économique et en priorité aux besoins de la conjoncture économique actuelle, a-t-il ajouté. Outre l'ouverture d'une nouvelle académie Cisco au niveau du centre d'excellence de Bou Ismaïl (wilaya de Tipasa), il est également prévu la poursuite de la prise en charge des besoins en formation exprimés dans le cadre de la mise en oeuvre des conventions, en particulier la convention-cadre conclue avec le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche au sujet des centres d'excellence dans les wilayas de Biskra, Bouira, Khenchela, Oran, El Oued, Mascara et Aïn Defla. M. Mebarki a par ailleurs appelé à associer le partenaire social à la réalisation des objectifs du secteur à travers «le dialogue et la concertation» indiquant que cette démarche a montré ses vertus puisqu'elle a facilité la prise en charge des problèmes posés par les travailleurs et a permis de consolider un climat social serein au sein du secteur.