GHARDAÏA Trois morts et cinq blessés dans des accidents de la route

Trois personnes ont trouvé la mort et cinq autres ont été grièvement blessées dans cinq accidents de la circulation survenus hier dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris auprès de la Protection civile.

Le premier accident s'est produit sur la RN 51 reliant El Ménéa à Timimoun, à 150 km au sud de la circonscription administrative d'El Ménéa (323 km de Ghardaïa), lorsqu'un camion semi-remorque transportant un engin de chantier a dérapé avant de faire plusieurs tonneaux et finir sa course en dehors de la chaussée, en faisant deux morts et un blessé, a précisé la même source. Le deuxième accident s'est produit sur la RN 1 à 70 km au sud de Ghardaïa près de la localité de Mansourah lorsqu'une moto transportant deux personnes est entrée en collision frontale avec un véhicule venant en sens inverse, causant la mort sur le coup du conducteur de la moto, tandis que son compagnon a été grièvement blessé, selon la même source.Les victimes ont été évacuées vers l'hôpital de Metlili, le plus proche du lieu de l'accident. Le troisième accident est survenu à quelques kilomètres du deuxième accident lorsqu'un camion-citerne a dérapé, causant des blessures graves au chauffeur.

Le quatrième accident concerne également le dérapage d'un véhicule tout-terrain à 120 km au sud d'El Ménéa vers Timimoun sur la RN 51, faisant un blessé grave, indique la même source. Le cinquième accident s'est produit à la sortie nord de la localité de Berriane à 50 km au nord de Ghardaïa au lieudit Oued Soudan suite à une collision entre deux motos faisant deux blessés graves avec divers traumatismes, a-t-on ajouté. Des enquêtes ont été ouvertes par les services de la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de cette série d'accidents de la circulation.