OULED HADDADJ Trois enfants meurent brûlés

Trois enfants en bas âge, relevant d'une même famille, sont décédés, jeudi matin, des suites de brûlures graves causées par un incendie, qui a ravagé leur domicile familial, sis dans la banlieue de la ville d'Ouled Haddadj (Boumerdès), a t-on appris auprès du directeur de la Protection civile de la wilaya. Le même accident, survenu aux environs de 10 heures de la matinée, a, également, causé des brûlures graves (3ème degré) à la maman des petits, âgés de 4 ans, 2 ans et 3 mois, qui a tenté de les sauver, mais malheureusement «en vain», avant d'être transportée en urgence, à l'hôpital de Rouiba, où «elle se trouve dans un état grave», a indiqué la même source. Selon ce responsable, les trois enfants, qui ont rendu l'âme sur place, se trouvaient seuls dans une chambre de leur domicile (de type individuel), et leur mère qui était à l'extérieur «ne s'est aperçu du déclenchement de l'incendie qu'une fois trop tard et après la mort des petits». Des investigations sont en cours en vue de déterminer les circonstances exactes de l'incendie, qui a, également, causé des dégâts matériels dans le domicile en question, est-il ajouté.