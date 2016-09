PROMOTION DE TAMAZIGHT EN ALGÉRIE Le satisfecit du Pnud

Le représentant onusien a salué «la volonté politique affichée au plus haut niveau» de l'Etat algérien, à travers, notamment, sa constitutionnalisation.

Le coordonateur résident du Système des agences des Nations unies en Algérie, représentant du Programme de l'ONU pour le développement (Pnud), Bah Keita, a salué jeudi à Alger, la volonté politique «affichée au plus haut» niveau de l'Etat algérien pour la promotion de tamazight. Lors d'un entretien avec le secrétaire général du Haut Commissariat à l'amazighité (HCA), Si El-Hachemi Assad, le représentant onusien a relevé les progrès réalisés par l'Algérie en matière de développement et de promotion de tamazight», saluant «la volonté politique affichée au plus haut niveau» de l'Etat algérien, à travers, notamment, sa constitutionnalisation.

Outre sa promotion au statut de langue nationale et officielle, M. Keita a salué, également, «le fait que cette volonté politique soit traduite en actions concrètes à travers des oeuvres et des publications et autres activités, avec la mise à contribution des différents secteurs et aussi les acteurs au sein de la société civile». Il a fait part, à cette occasion, de la «disposition» d'apporter son appui dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD). «Nous sommes venus pour apporter notre contribution pour la promotion de tamazight», dans le cadre des efforts de réalisation des ODD, assurant que «l'ensemble des agences du système des Nations unies s'inscrivent pleinement dans cette volonté politique» affichée par les autorités algériennes.

M.Keita a mis l'accent, dans le même cadre, sur la nécessité d'«encourager les activités qui peuvent faire en sorte que la langue tamazighe soit un vecteur de développement, de transmission de connaissances, de compréhension et de valeurs de paix», exprimant, en outre, le souhait que les ODD soient traduits en tamazight.

Par ailleurs, le représentant du Pnud a salué les progrès réalisés par l'Algérie en matière de développement humain, la qualifiant de «modèle» dans la réalisation des Objectifs du millénaire de développement (OMD), et de «fierté» pour le continent africain.

Le Système des Nations unies en Algérie regroupe l'ensemble des organisations du Système des Nations unies impliquées dans des activités opérationnelles de coopération au développement avec l'Algérie. Le Pnud en Algérie, en collaboration avec l'ensemble des agences du système des Nations unies, appuie la mise en oeuvre des politiques et stratégies de l'Algérie pour son développement durable, en étroite coopération avec les institutions nationales et les organisations de la société civile.

Pour sa part, M.Assad a indiqué que son entretien avec M.Keita «a permis d'échanger les points de vue sur la coopération en matière de réalisation les Objectifs du développement et les moyens de travailler ensemble pour le développement de tamazight».

Cette rencontre a été, également, «l'occasion de faire l'exposé de tout ce qui a été fait pour la promotion de tamazight et les moyens déployés par l'Etat pour atteindre cet objectif».