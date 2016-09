POSTES BUDGÉTAIRES VACANTS DANS L'ÉDUCATION NATIONALE Les tic pour départager les candidats

Par Abdellah BOURIM -

Les candidats seront convoqués, selon leur classement dans la liste d'attente du concours de recrutement des enseignants.

Le ministère de l'Education nationale a ordonné le recours à l'exploitation des listes d'attente des candidats du dernier concours de recrutement des enseignants, afin de combler le déficit en matière d'encadrement pédagogique qui a marqué la rentrée scolaire cette année, et également d'assurer le bon déroulement des cours.

Le départ massif à la retraite anticipée dans les corps des enseignants, et la promotion d'autres dans les postes nouvellement créés ont aggravé davantage le déficit en matière d'enseignants, ce qui a poussé le ministère de l'Education nationale à recourir à l'exploitation des listes d'attente. En effet, l'instruction du ministère de l'éducation adressée aux responsables des directions de l'éducation à travers le pays a fixé les modalités du recours à l'exploitation de ces listes par ordre de mérite, et ce, à la limite des postes budgétaires disponibles. Afin de garantir la crédibilité, la transparence et l'égalité des chances pour tous les candidats, le ministère de l'Education nationale, a adopté, pour la première fois dans le secteur, un système électronique de traitement et de classement des candidats, selon les résultats obtenus lors du dernier concours de recrutement des enseignants organisé par la tutelle. Un nouveau système qui s'inscrit dans le cadre du programme de numérisation de la gestion du secteur de l'Education nationale, dont l'objectif est d'aller vers un service public de qualité. Les nouvelles recrues dans le secteur seront, donc, convoquées, selon leur classement sur les listes d'attente, le ministère de l'Education ayant mis à leur disposition une plate-forme numérique, tawdif de.education.gov.dz, qui leur permettra de consulter en temps réel leur classement et le nombre de postes disponibles au niveau national et local. Pour ce qui est des directions de l'éducation, ces dernières sont instruites de publier le nombre de postes disponibles, la matière et leurs besoins en matière d'enseignants au niveau local ou national sur la même plate-forme numérique. Une fois le candidat retenu, ce dernier est dans l'obligation de rejoindre son poste dans un délai de quatre jours pour les candidats locaux et de 10 jours pour les candidats venus des autres régions hors wilaya de résidence. «Les candidats convoqués et qui n'ont pas rejoint leurs postes dans les délais fixés seront déclassés une seule fois, avant de se voir retirer de la liste» lit-on dans le document en question. Selon l'instruction du ministère de l'Education nationale l'exploitation des listes d'attente pour les postes vacants, dans le grade d'enseignant du primaire, du moyen et du secondaire, les postes en voie de disparition dont enseignant adjoint, enseignant du primaire, enseignant du cycle moyen, enseignant du cycle secondaire, enseignant technique, poste de promotion, enseignant principal, professeur formateur dans les trois cycles de l'Education nationale: «Les nouveaux admis seront recrutés à titre de stagiaires pour une période d'un an, leur titularisation dépendra des résultats obtenus durant le stage de formation», ajoute la même source. Selon le ministère de tutelle, la mise en place de ce système permettra le contrôle continu de l'évolution de cette opération au niveau national et d'en assurer le bon déroulement dans la transparence, les directions de l'éducation au niveau local seront chargées de convoquer les nouvelles recrues selon le classement des candidats.