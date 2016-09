A L'INITIATIVE D'IQRAA ET OOREDOO Un centre d'alphabétisation inauguré à Tizi Ouzou

Par Aomar MOHELLEBI -

C'est dans l'ambiance des grands jours que s'est déroulée la cérémonie d'inauguration d'un nouveau centre d'alphabétisation dans la ville de Tizi Ouzou, jeudi dernier.

L'initiative revient à l'association algérienne d'alphabétisation Iqraa et à l'opérateur de téléphonie mobile Ooredoo. Situé au chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, le centre de formation et d'insertion en question, offrira aux femmes de la région les connaissances pratiques à même de contribuer à leur autonomie et à l'amélioration de leur vie familiale et sociale. «Le partenariat stratégique entre Ooredoo et l'association Iqraa se consolide à nouveau par l'ouverture de ce quatrième centre d'Afif à travers lequel Ooredoo réaffirme sa dimension d'entreprise citoyenne qui encourage les initiatives visant à promouvoir l'apprentissage, le savoir et la connaissance au sein de la société algérienne», précise l'opérateur Oreedoo. En plus de Brahim Merad, wali de Tizi Ouzou, la cérémonie s'est déroulée en présence de Ramdane Djezairi, directeur opérationnel chargé des relations publiques et médias de Ooredoo ainsi que de Aïcha Barki, présidente de l'association Iqraa. Cette dernière a d'ailleurs saisi cette opportunité afin de rappeler que le nouveau centre de formation et d'insertion socio-pédagogique de Tizi Ouzou «continuera à assurer une insertion sociale et professionnelle efficace aux femmes grâce aux programmes d'alphabétisation et d'apprentissage qui y seront dispensés, en collaboration avec le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels et celui de l'Education nationale». La même oratrice n'a pas omis de remercier l'opérateur de téléphonie mobile Ooredoo pour avoir honoré ses engagements par son soutien indéfectible et sa précieuse contribution dans la concrétisation du quatrième projet Afif à travers le financement de son équipement et sa dotation en outils de communication technologiques modernes. Notons que le choix de cette journée du jeudi 8 septembre 2016 pour inaugurer le centre d'alphabétisation de Tizi Ouzou n'est pas fortuit puisqu'elle coïncide avec la Journée internationale de l'alphabétisation. Cette infrastructure s'ajoute ainsi à celles déjà mise en service à El-Khroub (Constantine), Temacine (Ouargla) et Ouled Yahia Khadrouche (Jijel). Ces centres d'alphabétisation ont été inaugurés respectivement le 22 juin 2009, le 16 avril 2013 et le 4 novembre 2015. «L'aboutissement de cet important projet socio-éducatif «garantira incontestablement des retombées positives sur la population», conclut l'opérateur Ooredoo.