INCENDIE DU TRAIN DE SIDI AMAR (ANNABA) Les auteurs identifiés

Par Wahida BAHRI -

Un acte qui a occasionné à la Sntf, des pertes de l'ordre de 14 milliards de centimes

«Ce sont des repris de justice, habitués à semer des troubles au moindre incident», ont tenu à préciser à l'unanimité des centaines d'habitants de la localité de Boukhadra.

C'est avec une immense consternation que les habitants de Boukhadra, dans la daïra d'El Bouni ont dénoncé l'acte de vandalisme perpétré par un groupe d'individus, suite au décès d'un homme sous les rails du train reliant Annaba à Sidi Amar. De leur côté, les auteurs de cet acte de vandalisme ont, selon une source sécuritaire été identifié par les services de sécurité. La même source a précisé que les impliqués dans cet agissement de délinquance font l'objet au moment où nous mettons sous presse, de recherches intensives. Un acte qui a, notons-le, occasionné à la Sntf, des pertes de l'ordre de 14 milliards de centimes. Rappelons que la locomotive avait percuté dans l'après-midi du mardi dernier, un sexagénaire, retraité de la police. Le drame est survenu lorsque la victime tentait d'emprunter, selon certaines informations recueillies auprès de certains habitants de la localité, un passage non autorisé sur la voie du rail, ce qui lui a coûté la vie.

En outre, la colère des habitants de cette zone populaire, touchée par un profond émoi suite au décès de la victime, a débordé jusqu'à empêcher les sapeurs-pompiers d'accomplir leur mission. Néanmoins, cette même population affectée par le drame, s'est totalement opposée au vandalisme du train dont trois wagons ont été incendiés, sur un total de six composant ce moyen de transport d'étudiants notamment. Les éléments de la Protection civile dépêchés en renfort, avec 45 éléments composant huit unités sont parvenus au bout de deux heures à maîtriser le feu. S'agissant des circonstances du drame, une information judiciaire a été ouverte par les services de sécurité.

Par ailleurs, il a été noté par plus d'un que la victime s'est hasardée de traverser la ligne ferroviaire, à travers un passage dans le mur de protection, démoli par la population, et utilisé en guise de passage. Un acte d'incivisme narguant de ce fait toutes les règles de sécurité. Dans ce sens, il est à noter qu'en dépit de l'existence d'un passage sécurisé, l'obstination et la recherche de l'aventure à travers des actes irréfléchis, aboutissent souvent à la mort sur le coup, comme ce fut le cas de cette énième victime. Surtout que l'on sait qu'il est difficile de stopper un train à temps, comme expliqué par T. J. un cheminot de la Sntf:

«Roulant à 30 kilo-mètres heure et traînant 700 tonnes, un train ne peut être arrêté qu'à 400 mètres, avant d'atteindre la victime», devait expliquer notre interlocuteur. Par ailleurs, nous apprenons de source interne à la direction de la Sntf Annaba qu'un dépôt de plainte contre X, vient d'être introduit par la direction de cette institution de transport.

En attendant l'interpellation des mis en cause dans cet incendie, toujours en fuite, les habitants de cette localité sont appelés à être plus vigilants et ne pas mettre leur vie et celle des leurs en danger, en traversant anarchiquement la voie ferrée, qui demeure un danger de mort.