LE RND VEUT INVESTIR LES RÉSEAUX SOCIAUX Ouyahia peaufine son plan de communication

Par Mohamed BOUFATAH -

«Le Net a prouvé son utilité pour les partis politiques afin (...) qu'ils animent leurs campagnes électorales.»

Ahmed Ouyahia, qui peaufine son plan de communication en prévision des échéances électorales à venir, affiche un intérêt accru pour l'exploitation des réseaux sociaux. Le RND veut investir les réseaux sociaux en prévision des importants rendez-vous électoraux à venir. Pour sa première expérience sur Internet, inaugurée récemment lors de l'ouverture de la page Facebook de sa formation, Ahmed Ouyahia a adressé un message en tamazight, en arabe pour les militants de son parti et un autre en anglais «aux étrangers anglophones qui visiteraient peut-être cette page».A travers son communiqué sanctionnant les travaux de la journée de formation sur la communication sur Internet, organisée hier au siège du parti, le patron du RND a souligné que «le Net a prouvé son utilité pour les partis politiques afin qu'ils élargissent leurs bases, qu'ils diffusent leurs messages et même qu'ils animent leurs campagnes électorales». M.Ouyahia qui a regroupé les responsables de la gestion du Net au niveau des bureaux de wilayas, a ajouté que pour «le RND qui ne dispose pas de locaux dans la moitié des communes du pays, le Net facilitera aussi le lien entre ses militants». Relevant l'intérêt des jeunes pour le Net, le secrétaire général du RND a souligné que «cela est utile pour le développement et la modernisation du pays, ainsi que pour le débat d'idées dans notre société».Dans ses remarques à l'ouverture de la rencontre, il a rappelé que «l'Algérie a développé les télécommunications, supprimant l'isolement pour toutes les régions, avant de propager l'Internet dans les foyers, les centres culturels, les maisons de jeunes et les cybercafés». Il a indiqué également que «le Net est parfois une arme de subversion contre des pays, illustrant cela par un rappel du printemps arabe et ce que font sur la Toile ceux qui en veulent à la stabilité de notre pays et qui veulent porter atteinte à son unité». Pour Ouyahia, au-delà des intérêts partisans, le Net constitue un support pour défendre la patrie.

Il a déclaré dans ce sens que «les patriotes doivent donc se mobiliser pour défendre l'Algérie sur le Net, précisant que c'est là une première raison pour les militants du RND d'investir la Toile pour défendre la patrie et promouvoir un message d'espoir mobilisateur». S'adressant aux participants à la rencontre, il leur a déclaré qu'ils disposent du dynamisme et du savoir-faire, et que le RND dispose d'un message qui gagne en estime dans la société, les appelant à vulgariser davantage ce message sur le Net et à nourrir le dialogue entre notre famille politique et le reste de nos compatriotes. Par ailleurs, le RND envisage d'autres activités dès les prochains jours dans le cadre de préparatifs des élections législatives. Il est prévu la tenue de la réunion des coordonnateurs des bureaux de wilayas, l'installation de l'organe national consultatif du parti. De même, le bureau national poursuivra les activités d'encadrement des militantes et des jeunes militants, alors que le secrétaire général du parti poursuivra ses réunions avec les conseils de wilayas élargis.