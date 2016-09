RAZZIA DANS LES COMMERCES, PRIX QUI FLAMBENT, EMBOUTEILLAGES, BAGARRES... La panique d'avant l'Aïd

Par Walid AÏT SAÏD -

Le rush sur les rayons

Une ambiance apocalyptique règne depuis jeudi sur le pays. On croirait qu'on est en train de préparer la 3ème Guerre mondiale. Or, ce n'est que la fête de l'Aïd El Adha...

Jeudi 8 septembre. Les vacances sont finies, les travailleurs ont retrouvé leurs postes de travail et les enfants les bancs de l'école. Mais en cette fin de semaine, on se croirait encore en pleine période des congés. De 8h du matin jusqu'à minuit, les routes étaient submergées de monde. Toutes les rues et artères de nos villes. Ça grouillait de partout comme dans une fourmilière! Au fil des heures, l'ambiance devient de plus en plus électrique. Les interminables bouchons de voitures irritent. Les prises de bec commencent à faire leur apparition. La panique gagne les citoyens. Les gens se bousculent, ils courent dans tous les sens... Mais que se passe-t-il donc? Qu'est-ce qui a provoqué cette ambiance de Jugement dernier. C'est la fin du monde. Non, c'est juste la veille de la fête de l'AÏd El Adha. Et comme à chaque fête nationale ou religieuse, la préparation se transforme en véritable razzia. Les citoyens paniquent! Ils ont peur de se retrouver otages des commerçants qui ferment pendant des jours, alors ils prennent d'assaut les magasins jusqu'à provoquer des pénuries! Des ruptures de stocks ont été signalées dès le début de la matinée. «On se croirait en état de guerre ou à l'arrivée imminente d'une grande famine», s'étonne un citoyen, excédé par ce spectacle de fièvre acheteuse qui a contaminé la société. Il faut dire qu'il faut jouer des coudes pour se frayer un chemin au marché. Les gens s'agitent dans tous les sens, qui pour tenter d'entrer dans un des magasins du coin pour se ravitailler. «Je n'ai jamais vu pareille foule!», lance à voix haute une dame qui suffoquait en se retrouvant prise au piège par une foule compacte. «D'habitude, je prends mes précautions en faisant mon marché quatre jours avant, mais cette fois-ci, le temps m'a manqué et j'ai été prise au dépourvu», ajoute avec dépit cette femme qui semblait avoir regretté cette aventure «marchande». Les boulevards sont noirs de monde. C'est la ruée vers la... «bouffe». Tous les produits sont bons à prendre. Dans les supérettes les caddies sont pleins à craquer, et la queue devant les caisses avait un petit air nostalgique de l'époque du socialisme. Les magasins se vident de leurs produits au fil des heures. Les réserves suivaient le même rythme. Mais le nombre de clients, lui, ne faisait qu'augmenter. Que dire alors des marchés? Faire ses courses c'était aller au front. On y faisait la «guerre». Surtout qu'on apercevait la majorité des citoyens avec des couteaux à la main. Car l'Aïd El Kébir c'est l'occasion pour les Algériens de faire un petit lifting à leurs couteaux afin d'égorger le mouton sans le faire souffrir. On trouve des professionnels de ce métier sinistré qui passe de père en fils. Mais ils sont en voie de disparition. Cependant, on trouve beaucoup de jeunes qui en font un métier du dimanche ou plutôt de l'Aïd! Dans les marchés ou dans les quartiers populaires, les remouleurs pullulent. Ce sont souvent des jeunes qui traînent une table «de torture» avec deux disques et qui proposent de donner une nouvelle vie à vos couteaux pour quelques dinars (entre 50 et 150 dinars). On fait donc aussi la queue avec ses couteaux. Le pire dans tou cela, c'est l'incivisme de certains qui, ajouté à la chaleur de ces derniers jours, provoque rapidement des rixes qui peuvent tourner au drame. Klaxons, insultes et autres bagarres, c'est aussi l'ambiance qui dominait sur ces routes complètement bloquées. Les policiers essayaient tant bien que mal de limiter les dégâts. En vain! Un véritable enfer qui fait, cependant, le bonheur des marchands sans scrupules qui, comme à leur habitude, profitent de l'occasion pour saigner les citoyens. Ça brûle! Les prix de quasiment tous les produits alimentaires ont flambé. Les fruits et légumes sont en première ligne au grand dam des ménages qui ont déjà été «déplumés» par les vacances, la rentrée et le...mouton!