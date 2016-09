FACE À LA POURSUITE DE SES OPÉRATIONS CONTRE LES RÉSEAUX DE SOUTIEN L'armée coupe tous les relais aux terroristes

Par Ikram GHIOUA -

Les prises d'armes se font au quotidien

Ces résultats sont le fruit «de l'efficacité de l'approche de l'armée pour l'éradication du terrorisme et la mise en échec de toute tentative visant à porter atteinte à la stabilité du pays».

Le dernier bilan des forces de l'Armée nationale populaire, fait état de l'arrestation de quatre éléments de soutien à Annaba où se déroule actuellement une importante opération de ratissage dans le massif de l'Edough. A ce propos, un communiqué du ministère de la Défense nationale souligne: «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, les forces de la Gendarmerie nationale ont arrêté quatre éléments de soutien aux groupes terroristes à Annaba.» L'intervention de la Gendarmerie nationale a été menée sur la base de renseignements confient des sources sécuritaires qui confirment également qu'un mouvement suspect de terroristes a été signalé dans la région, plus exactement aux monts de l'Edough qui a exigé le déclenchement d'une importante opération où il a été question de la mobilisation des forces héliportées.

Le même communiqué datant du 8 septembre souligne également que «des détachements de l'ANP ont détruit, la veille une cache pour terroristes et 13 bombes de confection artisanale à Tizi Ouzou, et Chlef au niveau de la 1re Région militaire et à Constantine relevant du commandement de la 5e Région militaire».

A noter qu'une autre opération militaire est actuellement menée à Constantine, comme il a été rapporté dans une précédente publication sur la trace de Katibet El Ghoraba, branche présumée de Daesh dirigée par un certain Laouira, alias Abou Hammam. Ce dernier a pris la tête de cette phalange après l'arrestation de son ancien chef Boudraâ alias Abou Mossaâb, à Azzaba wilaya de Skikda en 2015, après qu'il a déclaré son allégeance à Daesh dans une vidéo diffusée par un site terroriste la même année du mois de juillet.

Par ailleurs, un constat a été établi et pas des moindres. En effet, de plus en plus de terroristes se rendent grâce à un travail très précis de l'Armée nationale populaire, notamment à Adrar qui a connu le désarmement de pas moins de quatre terroristes, mais à Jijel aussi avec au moins une dizaine de terroristes. Le dernier en date, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale du 6 septembre. Il s'agit selon la même source «du dénommé G. Mohamed Saïd alias Saad». Il s'est rendu aux autorités sécuritaires, ajoute le MDN «à Chekfa au secteur opérationnel de Jijel au niveau de la 5e Région militaire, en possession d'un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et d'une quantité de munitions».

Le même communiqué précise «ledit terroriste qui avait rallié les groupes criminels en 1993, s'est accroché avec un détachement de l'Armée nationale populaire, le 30 juin 2016, où sa femme et son bébé ont été touchés et ses trois filles ont été arrêtées». Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard, mais renseignent comme souligne le MDN «sur l'efficacité de l'approche de l'Armée nationale populaire pour l'éradication du fléau du terrorisme et la mise en échec de toute tentative visant à porter atteinte à la stabilité de notre pays et à sa sécurité.

Ils dénotent également de l'état de désespoir des résidus de ces criminels». Les 21 et 25 juillet derniers, trois redditions avaient été établies dans le bilan de l'ANP, un travail accompli avec beaucoup de professionnalisme et de rigueur. Possédant un énorme potentiel dans les procédures de négociations et armée d'une expérience incontestable, l'ANP est très prospère en matière de stratégie de pourparlers, éludant ainsi des accrochages quand ils sont en mesure d'appliquer le principe de réconciliation.

L'ANP, pour ainsi dire, n'a jamais désespéré de convaincre des terroristes à déposer les armes et rejoindre la société. Cela s'était déjà confirmé avec la reddition d'une famille, plutôt en mois de juin composée de neuf personnes dont deux femmes et sept enfants. Cela informe sur la situation qui prévaut dans les maquis. Une situation que l'ANP a su saisir pour récupérer les égarés. Ainsi, grâce aux efforts fournis par les forces de l'Armée nationale populaire et ses services de sécurité, le terroriste dénommé M.Mohamed alias Khobaïb, s'était rendu le 25 juillet dernier aux autorités sécuritaires relevant du secteur 5e Région militaire.

Le 22 du même mois, l'ANP enregistrait la reddition d'un terroriste qui répond au nom de B.Houdaïfa alias dit Haydara Abdellah. Ce terroriste s'est rendu, dans l'après-midi d'aujourd'hui 22 juillet, aux autorités sécuritaires relevant du secteur opérationnel de Jijel également. 24 heures avant et suite à une opération de suivi, un terroriste B. Ishac s'était rendu dans la même région suite à un appel de son frère Houdaïfa cité plus haut pour qu'il abandonne ses activités terroristes et subversives. Un communiqué du MDN rappellait que «la mère de ces deux terroristes s'est rendue en compagnie de ses enfants et d'une autre famille, le 30 juin 2016 dans la localité de Djimar, commune de Bordj T'har». Ces résultats révèlent de plus en plus l'efficacité de l'approche de l'Armée nationale populaire pour l'éradication du fléau du terrorisme et la mise en échec de toute tentative visant à porter atteinte à la stabilité de notre pays et à sa sécurité. Les résultats de l'ANP font état également de la reddition d'un terroriste à Adrar, mais ce terroriste qui a à son actif plusieurs crimes a été identifié comme étant N. Erabia alias Aboud, qui avait rallié les groupes terroristes en 2006. Trois autres suivront le même chemin pour déposer les armes dans la même wilaya le mois d'aout dernier. Ainsi l'ANP demeure très vigilante et très active pour permettre une paix durable pour le pays.



Un ressortissant algérien légèrement blessé dans l'attentat

Un ressortissant algérien a été légèrement blessé dans l'attentat terroriste qui a frappé mardi soir l'aéroport Atatürk d'Istanbul, a indiqué mercredi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif. «Le nommé Belhassos Khaled né le 06/06/1994 à Tiaret, a été légèrement blessé dans l'attentat terroriste qui a frappé hier l'aéroport Atatürk d'Istanbul. Il a été admis à l'hôpital Bagcilar d'Istanbul où il a reçu la visite de nos agents consulaires», a déclaré M. Benali Cherif. La victime «souffre de simples étourdissements et ses jours ne sont pas en danger selon ses médecins traitants. Il devrait, sauf complications, quitter l'hôpital dans le courant de la journée», a précisé le porte-parole. Le consulat général d'Algérie à Istanbul «qui suit de près la situation, est en contact permanent avec les autorités turques compétentes», a-t-il assuré.