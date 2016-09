KIDNAPPÉ MERCREDI À OUM EL BOUAGHI Le crime du jeune Nacer choque le pays

Par Walid AÏT SAÏD -

Les enfants, ces victimes innocentes...

La femme de l'oncle de l'enfant serait la principale suspecte. La dépouille mortelle aurait été découverte dans son domicile. Selon le procureur de la République près la cour de Aïn Fakroun, elle est en garde à vue.

Un autre drame frappe nos anges! Un enfant de cinq ans a été retrouvé, hier, à Oum El Bouaghi, complètement démembré! Les morceaux de sa dépouille mortelle ont été placés dans un sac plastique qui sert habituellement à conserver la semoule, a révélé le procureur de la République près la cour de AÏn Fakroun, Salah Dehmachi. Le corps sans vie du jeune Nacer -Eddine Talghat a été jeté dans le jardin de la maison d'un proche de sa famille, révèle une source au fait de l'enquête. Cette maison serait celle de son oncle paternel.

D'ailleurs, le procureur révèle que la femme de cet oncle est actuellement en garde à vue. Les enquêteurs l'interrogent depuis hier matin. Salah Dehmachi s'est refusé à donner plus de détails pour ne pas fausser le déroulement de cette enquête. Surtout que l'émotion que suscite cette nouvelle affaire pourrait pousser certains à commettre l'irréparable. Le jeune Nacer avait disparu mercredi dernier, non loin du domicile familial au niveau du bidonville «El Hirech» à Ain Fakroun (dans la wilaya de Oum El Bouaghi, est du pays). Les services de sécurité, les voisins et les membres de sa famille avaient entamé une grande opération de recherche. Ils avaient passé toute la région au peigne fin, notamment les retenues d'eau, les puits et les montagnes avoisinantes. Sans succès! Jusqu'à ce que le comportement suspect de cette proche de la famille ne leur mette la puce à l'oreille. Ils décident de fouiller la maison et retrouvent le petit de cinq ans en petits morceaux! Inhumain. L'Algérie est de nouveau sous le choc, elle qui ne se remet pas encore du drame de la petite Nihal qui avait secoué les Algériens il n'y a pas si longtemps. Pour calmer les esprits et sourtout éviter que ce genre de drame n'arrive, le Premier ministre Abdelmalek Sellal a décidé de mettre en place un dispositif national d'alerte contre les enlèvements. Il est en cours d'élaboration. Abdelmalek Sellal a adressé à plusieurs ministères, corps de sécurité et organismes publics, des instructions afin qu'ils travaillent sur ce dispositif, dénommé «Alerte rapt/disparition d'enfants». Il s'inspire du modèle américain de la fameuse alerte Amber. Celle-ci a vu le jour à la suite de l'enlèvement et l'assassinat de la fillette de neuf ans, Amber Hagerman, survenu dans la ville d'Arlington, au Texas, le 13 janvier 1996.Sa mère avait alors décidé de se battre pour mettre en place un système d'alerte-enlèvement aux USA. Il s'est vite propagé à travers tous les Etats du pays, avant de gagner pratiquement le monde entier. Tout comme «l'alerte Amber», l'«alerte rapt/disparition d'enfants» doit être déclenchée dès le signalement d'une disparition d'enfant dans n'importe quel endroit du pays, poussant ainsi à la mobilisation de tous les acteurs dans la lutte contre ce phénomène. Dans le texte de l'instruction du Premier ministre, il est précisé que ce plan national est le fruit d'un travail commun de plusieurs secteurs sous l'égide du ministère de la Justice. Ce dernier, représenté par le procureur de la République dans chaque wilaya, est appelé à diriger ce plan sur le terrain. Concrètement, tous les organismes publics concernés, les médias publics dans leur ensemble, supports publicitaires, opérateurs de téléphonie mobile, ports, aéroports et gares seront, ainsi, sollicités pour relayer l'alerte dans une synergie préétablie, à l'effet de concourir à retrouver l'enfant en danger vivant et dans les meilleurs délais possibles. En attendant que les détails de cette alerte-enlèvement ne soient peaufinés, on espère qu'un autre drame comme ceux de Nihal et Nacer ne se produise plus...