MENACES CONTRE BENGHEBRIT L'auteur interpellé par les Gendarmes

L'auteur de la photo postée sur Facebook, menaçant de mort la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit a été identifié par les enquêteurs du Centre de prévention et de lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité de la Gendarmerie nationale. Rappelons que la photo représentait une arme de poing, des galons de la Gendarmerie nationale sur une feuille blanche sur laquelle était écrit: «A Benghebrit: l'enseignante a un peuple qui la défend..... Gendarmerie nationale.» L'allusion était on ne peut plus claire. Pour la Gendarmerie nationale, «à travers lequel, son propriétaire (de la photo) exprime son soutien à l'enseignante qui s'est filmée le premier jour de la rentrée scolaire à côté de ses élèves dans une école primaire, à Barika, wilaya de Batna». Mais ce soutien équivoque a amené la Gendarmerie nationale à enquêter. «Le Centre de prévention et de lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité de la Gendarmerie nationale a identifié le propriétaire du compte Facebook appartenant, au nommé (F. A.) âgé de 25 ans et résidant à Batna», assure ce corps de sécurité dans un communiqué. Les investigations ont révélé que l'auteur a publié cette photo sur sa page Facebook.