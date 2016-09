APPELANT À LA VIGILANCE ET RENDANT HOMMAGE AUX FORCES ARMÉES Gaïd Salah galvanise les troupes

Par Ikram GHIOUA -

Le vice-ministre de la Défense nationale appelle à préserver la paix.

S'adressant aux forces de l'Armée nationale populaire à l'occasion de la fête de l'Aïd El Adha, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah a rappelé le rôle important et indispensable de l'Armée nationale populaire dans le maintien de la paix, non sans avoir souligné les efforts énormes consentis par ces soldats qui ne connaissent pas le repos, pour la préservation du territoire national, le gardant hors de portée des menaces, aussi bien du terrorisme transnational que du crime organisé. Les résultats établis quotidiennement par le ministère de la Défense nationale renseignent, à ne pas en douter, sur l'engagement de l'ANP sur le terrain. Le vice-ministre de la Défense nationale, très exigeant invite ses troupes à la vigilance et à prendre les initiatives qui s'imposent pour garder une paix durable. Cela, a-t-il martelé, doit obligatoirement s'inscrire dans le cadre de la Constitution et le respect de la législation. Louant la résistance des forces armées qui ne cessent de faire face à des dangers et risques de haute tension, le général de corps d'armée insiste ouvertement sur le développement et la modernisation de l'ANP qui a tous les mérites d'avoir préservé la sécurité au niveau des frontières. Il incite ses troupes en ce sens à demeurer prêtes, concentrées et aptes à toute éventualité.

Le vice-ministre de la Défense nationale, n'ignore certainement pas les compétences de l'ANP, il n'ignore pas non plus sa disponibilité à agir en toute circonstance, d'où son appel à assurer au peuple algérien toute la sécurité et cette paix chèrement payée. Une paix pour laquelle l'ANP a toujours prôné l'action et l'intervention militaire pour prévaloir cette revendication nationale. L'ANP a réussi le long de son parcours avec le terrorisme contre lequel elle se bat depuis trois décennies à aseptiser les relents de l'intégrisme et du fondamentalisme religieux. Sur les mêmes traces de l'Armée de Libération nationale, l'ANP est aujourd'hui le pilier de l'Algérie sur qui le peuple peut se reposer. L'Armée nationale populaire est une poésie qui ne peut pas être abordée en un seule chapitre vu son histoire et son passé glorieux. C'est une institution qui a su garder la souveraineté d' un pays fragilisé par les guerres et les complots. Elle a affronté toutes les menaces, arraché son indépendance et aujour-d'hui, elle se bat contre vents et marées pour une paix durable. Prêts à sacrifier leurs vies, ces soldats à qui l'Algérie doit sa sérénité méritent un hommage particulier, une considération distinctive et une grande reconnaissance...