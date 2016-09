ABDERRAHMANE ARAR, PRÉSIDENT DU RÉSEAU NADA, À L'EXPRESSION "Il faut former des assistants sociaux"

Par Madjid BERKANE -

Il travaille sur le dossier de la protection de l'enfance depuis plusieurs années. Dans l'entretien qu'il nous a accordé, il revient sur le phénomène.

L'Expression: Un autre crime d'enfant a été perpétré à Oum El Bouaghi. Que vous inspire ce nouveau drame?

Abderrahmane Arar: C'est toujours avec le même sentiment d'indignation et de colère que nous apprenons ce genre de nouvelles. Le kidnapping de Nasreddine nous a rappelé malheureusement encore une fois que ce phénomène n'est pas accidentel, mais une réalité en Algérie et il peut survenir à tout moment et n'importe où. C'est pourquoi, nous renouvelons notre entière disponibilité à lutter contre ce phénomène et nous appelons par là même toute la société à se mobiliser tel un seul homme contre ce phénomène.



Les pouvoirs publics ont annoncé récemment un dispositif d'alerte sur le kidnapping, mais n'ont pas prévu comment lutter en amont contre ce phénomène. Ne pensez-vous pas qu'il y a lieu de le revoir et de le renforcer de ce côté-là?

Les pouvoirs publics sont à remercier pour cette initiative de mise en place de tout un plan d'alerte. Il sera d'une grande utilité. En effet, c'est lui qui mobilisera tous les secteurs en cas de kidnapping. Cependant, il demeure insuffisant. La lutte contre le phénomène de kidnapping d'enfants doit être élargie. Je comprends par là, l'élargissement de ce plan, à travers l'implication des familles.



Comment, concrètement?

Il faut viser les familles en premier lieu. Celles-ci doivent être bien informées et sensibilisées pour qu'elles s'impliquent amplement dans la lutte contre ce phénomène. Pour ce faire, nous préconisons et nous tirons la sonnette d'alarme quant à l'urgence de la formation et du recrutement des assistants sociaux. Une fois formés, ceux-là auront comme mission chez les familles, particulièrement chez celles ayant un sujet délinquant et toxicomane pour les initier à la meilleure façon de se comporter avec eux et essayer de les ramener à la raison et sur la bonne voie. Cette catégorie de personnes, est un danger constant pour les enfants de voisinage. Un kidnappeur, psychiquement, n'est pas sain.



Ne pensez-vous pas qu'il y a en Algérie un réseau qui planifie ces kidnappings, une sorte de réseau de sorciers?

Non, je ne le pense pas. Les kidnappings sont l'oeuvre de personnes psychiquement instables et déséquilibrées. Il faut les identifier au niveau des quartiers, des villes et des villages.