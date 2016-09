SAÂDANI ATTENDU DANS UNE SORTIE PUBLIQUE DANS LES PROCHAINS JOURS Le FLN secoue sa crinière

Par Saïd BOUCETTA -

Le top départ de la stratégie du vieux parti sera donné par le secrétaire général du FLN, au lendemain de l'Aïd.

L'entourage de Amar Saâdani révèle que le secrétaire général du FLN reprendra les manettes du parti après l'Aïd El Adha. Il réserve une surprise de taille à travers l'annonce de décisions qui concerneront la préparation des élections législatives et locales, selon une source de l'entourage de Saâdani. En fait, la rentrée sociale sonnera pour le FLN le départ d'une offensive aux quatre coins du pays. Il y aura une mobilisation à la base, qui sera élargie à la société civile. Notre source promet une démonstration de force du vieux parti qui va fédérer, dit-on, une importante frange de la société civile et du mouvement associatif. L'objectif sera d'en tirer la sève à travers des personnalités représentatives et relais de la société qui, affirme-t-on, accompagneront le FLN dans la confection de ses listes électorales. On n'exclut pas d'intégrer dans les listes FLN quelques grands noms à même de donner le change aux électeurs en matière de crédibilité et de moralité politique qui animeraient les militants du parti.

Le top départ de la stratégie du vieux parti sera donné par le secrétaire général du FLN, au lendemain de l'Aïd avec une sortie dont il semble avoir le secret. En effet, notre source affirme que la direction du parti mise beaucoup sur «l'effet Saâdani» pour «réveiller» la scène politique à travers une importante médiatisation et surtout un véritable plan de déploiement encore jamais réalisé par le FLN, depuis l'ouverture démocratique. En tout cas, notre source y croit vraiment et l'enthousiasme dont elle fait montre, renseigne un peu sur la place que prendra le FLN dans le débat national après l'Aïd. «Après la rentrée parlementaire, le véritable événement de cet automne, c'est le FLN qui le fera», relève notre interlocuteur.

Saâdani, dont la dernière sortie remonte au mois de mai dernier, entend marquer sa rentrée, jusqu'à faire oublier celle des autres. L'enjeu est on ne peut plus important qu'un simple effet de manche en réalité. Il est question de survie pour le premier responsable du FLN qui devra réussir le pari des législatives en gagnant ces élections avec des listes «rénovées» ou en tout cas, les plus proches possible des citoyens. Saâdani sait qu'il n'a pas droit à une seconde chance. Il doit transformer son essai du premier coup. Cela l'oblige à dérouler les gros moyens et surtout travailler avec sa base et s'ouvrir à d'autres partenaires politiques. A ce propos, Saâdani a tranché la question. Ça ne sera pas nécessairement le RND. Il lui reste une grappe de petites formations qui n'ont pour l'heure aucune influence sur la scène prises individuellement, mais sous le parapluie du FLN, certains «petits» leaders ne cachent presque plus leur ambition, soulignent nos sources qui retiennent dans l'agenda de Amar Saâdani une gigantesque conférence qui regroupera la majorité de la scène partisane en additionnant les sigles.

Dans le flou artistique dans lequel baigne l'ensemble des formations politiques en matière de représentation et de représentativité, il est clair que la conférence a toutes les chances de jouer un rôle certain à la veille de la campagne électorale pour les législatives de 2017, mais également dans la désignation du président de l'Instance indépendante pour la surveillance des élections. La machine Saâdani n'a pas encore sorti ses premiers vomissements que son principal contradicteur est déjà en piste. Sentant venir «l'autre rentrée», celle du FLN, Zohra Drif-Bitat donne rendez-vous aux Algériens pour après l'Aïd elle aussi. «Nous restons toujours mobilisés pour le même objectif. Il y a eu la période des vacances, notre initiative sera relancée après l'Aïd», affirme-t-elle dans une déclaration à TSA. Selon l'ancienne sénatrice, «une cinquantaine de personnes ont rejoint cette initiative».