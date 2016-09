ALORS QUE LA RENTRÉE, LA CRISE ET L'AADL ONT «REFROIDI» LES VENTES Place au mouton du dernier quart d'heure

Par Walid AÏT SAÏD -

Hier, dans les marchés de la capitale, la déprime se lisait sur les visages des vendeurs. La demande était faible et l'offre très importante. Beaucoup de moutons restaient encore «orphelins». Et n'étant pas des éleveurs, mais seulement des revendeurs, ces «apprentis maquignons» sont dans l'obligation de vendre leur marchandise à n'importe quel prix...