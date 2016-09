EN COMPAGNIE DE BENSALAH ET OULD KHELIFA Sellal accomplit la prière de l'Aïd

Les présidents du Conseil de la nation et de l'Assemblée populaire nationale, respectivement Abdelkader Bensalah et Mohamed Larbi Ould Khelifa, et le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, ont accompli lundi à la Grande mosquée d'Alger, la prière de l'Aïd Al Adha avec les fidèles. De hauts responsables de l'Etat, des membres du gouvernement, des représentants de partis politiques et de la société civile ainsi que des membres du corps diplomatique de pays arabes et musulmans accrédité à Alger, ont également accompli la prière de l'Aïd El-Adha dans cette même mosquée.

Pendant les deux prêches, l'imam a rappelé aux fidèles que l'Aïd El Adha était l'occasion de louer Dieu Tout-Puissant et de perpétuer la tradition du prophète Ibrahim El Khalil. Il les a incités par la même occasion à préserver les liens qui les unissent, à s'entraider et à bannir les facteurs de division. L'imam a souligné que le peuple algérien était resté uni grâce à son attachement aux valeurs de l'islam qui prône la tolérance et rejette l'extrémisme et la violence. Après la prière de l'Aïd, MM.Bensalah, Ould Khelifa et Sellal ont reçu les voeux des citoyens.