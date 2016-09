FERHAT AÏT ALI, EXPERT FINANCIER, À L'EXPRESSION "L'objectif de cette mesure ne tient pas la route"

Avec des passifs très lourds et des actifs non liquéfiables, les banques algériennes sont inéligibles à la cession des parts pour les investisseurs étrangers.



L'Expression: La LF 2017 prévoit une révision partielle de la règle des 51/49% afin de permettre aux étrangers de prendre 66% du capital dans le secteur bancaire. Cette nouvelle mesure va-t-elle, selon vous, attirer des banques étrangères en Algérie?

Ferhat Aït Ali: C'est une préparation à une privatisation partielle, et la règle des 66/34% est prévue dans la LF 2016, mais pour le privé national, et non pas étranger. Ceci dit, je vois mal qui que ce soit acheter les banques locales, avec leurs passifs très lourds et leurs actifs non liquéfiables et même douteux. Certains administrateurs publics semblent penser que le monde est suspendu à leurs décisions et cogitations, et n'attend qu'un signe de leur part pour se ruer sur nous. Par exemple, une banque publique qui a 20 milliards de dollars en créances en dinars dévalués sur des entités économiques locales, dont 15 sur le public qui ne va jamais rembourser et cinq sur le privé pas moins douteux que le public, on l'achèterait avec cet actif comme garantie? Personne ne la prendrait si cet actif n'est pas assaini avec son passif équivalent.



Cette mesure va peut-être susciter la venue de nouvelles banques?

Si le Hsbc annonce vouloir plier bagage et que les autres menacent de faire de même, qui va s'amuser à ouvrir une banque en Algérie? Les banques françaises sont venues contrôler les opérations des boîtes françaises ici, et orienter les flux financiers vers leur pays, ça a réussi. Mais s'il s'agit de flux négatifs ou d'assumer la casse d'une économie déstructurée, elles même vont partir. Il ne faut pas oublier qu'entre 1995 et 2000, les Français étaient la tête de file de notre mise sous embargo non déclaré? L'objectif de cette mesure ne tient pas la route. Attirer des banques pour faire quoi? Financer quoi, pour le compte de qui et sous quelles garanties? Si c'est avec nos dollars, on peut le faire nous-mêmes, mais si c'est avec leurs dollars, ces gens ne sont pas débiles, ils préfèrent prêter sous garanties de banques locales, qui, elles, même sans garanties réelles, engagent le gouvernement et peuvent ramener des concessions plus tard.



Donc, selon vous, cette mesure d'allèchement ne donnera pas de résultats probants?

Dans la conjoncture actuelle, aucune banque ne connaissant pas le pays ne s'aventurera, surtout quand elle verra des banques les connaissant bien comme Hsbc et Citibank plier bagage. Ces deux banques sont américaines et intimement liées aux milieux pétroliers. Pas d'intérêt pétrolier en vue, pas de banque, c'est aussi simple que cela. Elles auraient pu maintenir des antennes, mais c'est coûteux et producteur de contentieux, surtout avec une banque centrale dont les directives s'annulent et se neutralisent dans le même mois.



Hsbc et Citibank sont-elles le baromètre du système financier? Leur départ discréditerait-il l'Algérie?

Non, pas spécialement. Mais elles sont de premier ordre en Occident, et en plus américaines, ce qui pour le Sud-Est asiatique constitue une référence en matière d'étude de marché.

Une banque étrangère établie ici, aura à l'avenir à lever des crédits ailleurs qu'ici, et la notation actuelle de l'Algérie ne présage rien de bon en la matière. Les banques françaises qui restent ici le font pour suivre leurs boîtes et rien d'autres.



Que faut-il donc faire pour assainir le système bancaire et engager un bon départ?

Assainir déjà son actif et son passif. Ce faux actif a généré un faux vrai passif qui va se transformer encore en faux actif et dans une spirale ascendante de fausses écritures, les déposants institutionnels doivent défalquer leurs dépôts de leurs engagements et les banques assainir leurs actifs irrécouvrables et reconnaître qu'elles brassent du vent en dinars, alors que l'argent s'est envolé en dollars, il y a des années de cela.