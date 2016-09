ATH MOUHLI (SÉTIF) Agueni Foughal fête sa mosquée

Par Arezki SLIMANI -

Composée de deux étages, l'une pour accueillir les femmes et l'autre les hommes, la structure est dotée de toutes les commodités pour assurer sa mission cultuelle.

L'islam se porte bien en Kabylie. Non seulement par rapport à l'évangélisation dont la Kabylie a été souvent la cible mais également au salafisme et autres courants islamistes. La Kabylie garde son islam intact loin de toute influence, qui le dénaturerait.

La meilleure preuve nous est venue, samedi dernier, du village Agueni Foughal dans la commune d'Ath Mouhli, un village perché sur les hauteurs sud de la vallée de la Soummam, sur la zone tampon entre les wilayas de Béjaïa et Sétif. Ce village et sa population d'environ 1 250 âmes, ont vécu une journée qui n'est pas près d'être oubliée. Et pour cause! La mosquée du village y a été inaugurée en présence des enfants du village, des autorités civiles et militaires et de l'inspecteur des affaires religieuses de la daïra d'Ath Ourthilane. El l'occasion a été saisie pour organiser une fête grandiose à laquelle ont pris part les donateurs, les autorités locales et les villageois. Le tout dans une ambiance empreinte de fraternité et de solidarité propres aux traditions kabyles. Dès les premières heures du matin, une effervescence qui n'a d'égale que celle des grands jours s'empare du village. Les membres de l'association et le comité de village sont à l'affût. On veille à tout: accueil des invités, mise en place de la sonorisation, préparation du repas, Il fallait absolument que tout soit irréprochable.

Les invités arrivent au fur et à mesure. Ils sont reçus chaleureusement comme il est de coutume dans la région. Chibane Cherif, l'artisan de l'événement, invite alors l'assistance pour la cérémonie d'inauguration. Avec une maîtrise parfaite des deux langues (amazighe et arabe), il remercie l'assistance pour sa présence et les donateurs sans qui l'événement n'aurait pu se concrétiser. Sur ce, il passe la parole aux autres orateurs. Tour à tour, les invités d'honneur se sont succédé sur la scène pour, d'abord saluer l'initiative, qui ne fait qu'illustrer l'attachement des villageois d'Agueni Foughal à l'islam et au rôle ancestral qu'a toujours joué la mosquée. L'imam, un enfant du village lui succédera pour saluer l'événement. Le représentant de la direction des affaires religieuses de Sétif et d'autres invités ont salué et remercié les villageois et les trois principaux donateurs.

Tous ont salué l'importance de cette réalisation, cachant à peine leur émotion, notamment lorsque l'un d'entre eux évoquera les fils du village disparus lors de la guerre de Libération nationale. A l'issue de la cérémonie d'inauguration, ponctuée par la prière de circonstance l'assistance a été invitée à partager le copieux repas préparé pour la circonstance. Un couscous comme on sait si bien le faire en Kabylie.

Composée de deux étages, l'un pour accueillir les femmes et l'autre les hommes, la structure est dotée de toutes les commodités pour assurer sa mission cultuelle. La tapisserie, l'éclairage, l'eau, tout y est pour le bonheur des fidèles. Une cour de la mosquée se présente comme un espace multifonctions. Outre celle du culte proprement dit, les assemblées générales des villageois s'y tiennent pour débattre de la gestion des affaires de la cité, comme cela se fait d'ailleurs dans tous les villages de Kabylie. Agueni Foughal compte en outre, une ancienne mosquée dont la rénovation est au programme. Ce village compte aussi un fort construit durant la guerre par les Français. Les habitants d'Agueni Foughal ont réalisé d'autres projets à l'instar du raccordement de tous les foyers en eau potable à partir de la source du village et avec les redevances encaissées et les dons des bienfaiteurs, ils ont réussi à réaliser cette grande mosquée. Agueni Foughal venait de vivre un événement qui restera marqué à jamais dans sa mémoire.