BÉJAÏA Plusieurs quartiers sans eau durant l'Aïd

Par Boualem CHOUALI -

C'est inconcevable... passer le premier jour de l'Aïd, jour du Sacrifice avec des robinets à sec, c'est inadmissible, voire même enrageant. Pourtant ce n'est pas ce liquide précieux qui manque, à voir le nombre incalculable de fuites d'eau dans les rues et artères de la ville de Yemma Gouraya. Il est vrai que le problème du manque d'eau potable est presque récurrent dans l'ex-capitale des Hammadites notamment en été, cette période estivale, où la consommation d'eau atteint son niveau maximal...mais laisser des foyers sans eau le premier jour de l'Aïd El Adha, cela relève, tout simplement de l'irresponsabilité, voire même de l'insouciance de la part de nos responsables aussi bien de l'Algérienne des eaux que des responsables de l'APC. A Aâmriw, Smina-bas, Sidi Ahmed, certains quartiers d'Ihaddaden les habitants ont souffert le martyr. Heureusement que la solidarité, cette grande qualité des Algériens en temps de vaches maigres, a toujours été de mise entre riverains; «on s'est débrouillé seuls grâce à la solidarité citoyenne. On s'est partagé l'eau de nos citernes et nos réserves pour pallier ce manque incompréhensible et surtout condamnable à plus d'un titre», nous ont avoué les habitants du quartier d'Aâmriw. Du côté des responsables de l'ADE et de l'APC c'est le black-out total. Ils étaient tout simplement aux abonnés absents. Il est inconcevable que l'une des régions les plus arrosées du pays et qui de surcroît dispose de deux barrages pleins et d'importantes nappes phréatiques connaisse encore des ruptures en alimentation en eau potable. Il va sans dire que d'importantes sommes d'argent ont été investies et réinvesties pour refaire le réseau d'AEP afin de réguler l'alimentation en eau potable, mais...en vain. En outre, il est aussi important de signaler que les habitants de plusieurs quartiers, notamment ceux alimentés par le barrage de Tichy-Haf, ne boivent plus l'eau du robinet, de qualité douteuse. Ils préfèrent l'eau de source que des camions citernes ramènent quotidiennement en sillonnant les différents quartiers.