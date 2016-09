PROJET DE LOI CONCERNANT LA RECTIFICATION OU L'ANNULATION DES ACTES D'ÉTAT CIVIL La compétence des juridictions élargie

Par Mohamed TOUATI -

Le projet prévoit la possibilité de présenter ou de communiquer par voie électronique.

L'Algérie modernise son appareil administratif pour rompre avec les vieux réflexes bureaucratiques qui ont compliqué la vie de tous les jours de ses citoyens. Ce dépoussiérage supplémentaire qui est en route et qui ne sera certainement pas le dernier va en soulager plus d'un. Tant les erreurs commises lors de la retranscription d'un acte d'état civil sont légion au point de devenir un phénomène de l'administration nationale. Combien d'Algériens ont vu leurs actes de naissance, de mariage, de divorce...déformés. Des erreurs qui leur occasionnent par la suite des tracasseries aux conséquences inimaginables tant sur le plan psychologique, professionnel que sur leur quotidien tout court. Un chemin de croix qui vraisemblablement est en voie de prendre fin. C'est à travers un projet de loi relatif à l'état civil qui sera soumis au Parlement que la situation sera notoirement améliorée.

Il s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des prestations du service public de la justice, à travers l'extension de la compétence des juridictions en matière d'actes et l'utilisation des moyens électroniques souligne le document répercuté par une dépêche de l'APS datée du 12 septembre. «Ainsi le projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil et comportant 109 articles propose des réaménagements consistant d'abord en l'élargissement de la compétence des juridictions en matière des actes d'état civil pour les Algériens résidant sur le territoire national et les Algériens résidant à l'étranger», ajoute la même source.

«Pour les Algériens résidant en Algérie, le projet de loi leur donne la possibilité de soumettre les demandes de remplacement, d'annulation ou de rectification de leurs actes d'état civil et les demandes de rectification des décisions judiciaires s'y rapportant, directement ou par l'intermédiaire de l'officier de l'état civil de la commune, à tout tribunal à travers le territoire national», indique le document qui ajoute que «cette possibilité leur est offerte nonobstant leur lieu d'établissement ou de transcription, à la suite de la numérisation des registres d'état civil et leur mise à la disposition de l'ensemble des juridictions.» Qu'en est-il de nos ressortissants résidents hors du territoire national?

«Concernant les Algériens résidant à l'étranger, le projet de loi leur donne la possibilité de demander, à tout tribunal à travers le territoire national, l'inscription, la reconstitution ou la rectification de tout acte d'état civil, directement ou à travers un poste diplomatique ou consulaire.», précise t-on. Le projet prévoit, ensuite, la possibilité de présenter ou de communiquer, par voie électronique, les demandes de remplacement, d'annulation, de rectification, de modification et de transcription des actes d'état civil et les décisions de justice les concernant, souligne le texte.

Ce qui aura pour effet de soulager les citoyens qu'ils soient résidents en Algérie ou à l'étranger, en leur évitant de longs et pénibles déplacements sur des distances très éloignées grâce à cette mesure «révolutionnaire» décidée par le secteur de la justice de moderniser ses voies de communication par l'utilisation en l'occurrence des nouvelles technologies, qui consistera à rétablir la confiance entre les Algériens et leurs institutions.