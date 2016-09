À LA VEILLE DE L'AÏD À ANNABA Ils extorquaient de l'argent aux automobilistes

Par Wahida BAHRI -

Ils «collectaient» de l'argent sur la voie publique pour acheter le mouton de l'Aïd aux familles nécessiteuses de leurs quartiers.

Action jugée illégale par les éléments sécuritaire du 5ème arrondissement d'Annaba, ces derniers sont aussitôt intervenus pour arrêter cette action première du genre, selon une source sécuritaire. Cette dernière a fait savoir que des dizaines de jeunes, postés le long du boulevard d'Afrique, demandaient aux automobilistes de contribuer à l'achat du mouton de l'Aïd El Adha au profit de familles nécessiteuses de leur quartier. Chacun selon ses moyens, mais sous la menace, a précisé la même source. Initiative illégale nécessitant l'intervention des services de police auprès des jeunes, en leur demandant d'arrêter l'action. Surtout que la collecte se faisait sous la menace d'armes blanches, ne laissant aucun choix aux usagers du point giratoire du boulevard d'Afrique, que de céder chacun selon ces moyens. Mal conçue l'interdiction faite aux jeunes du quartier les Lauriers roses, la prise de bec engagée entre les collecteurs et les éléments du 5ème arrondissement ont fini par donner lieu à des échauffourées. Leur nervosité à fleur de peau, les habitants de ce quartier populaire et populeux connus pour leur solidarité mal placée, ont aussitôt recouru à la traditionnelle méthode: blocage de la route et incendie de pneus. Cette situation pénalisante pour les usagers de ce boulevard reliant le centre-ville à la plaine Ouest, les a contraints à rester des heures durant bloqués à l'entrée du boulevard Didouche-Mourad. Toutes les sollicitations pour faire preuve de sagesse, notamment à quelques heures de la fête de l'Aïd, sont restées vaines. Pis encore, les faiseurs de troubles ont caillassé les éléments sécuritaires de l'arrondissement, contraints de demander du renfort, a ajouté notre source. Tout en précisant que, même l'arrivée en force des renforts n'a pas dissuadé les jeunes à camper sur leur position. N'ayant d'autre raisonnement que le leur, les jeunes ont manifesté une hostilité, voire une violence bien déterminée à l'encontre des éléments de sécurité, aboutissant à des échauffourées, durant lesquelles les services de sécurité ont usé des gaz lacrymogènes, comme seule alternative, pour réprimer cette action. Ce n'est qu'au bout de plus d'une heure que la situation est revenue à la normale et les jeunes ont fini par abandonner la partie, ouvrant la voie devant les automobilistes. Cette initiative de collecte d'argent dans la rue pour l'achat du mouton, notamment par les jeunes pose moult questions, notamment lorsqu'il s'agit du fameux quartier des Lauriers roses. Ce dernier est une véritable favela où le trafic de drogues dure, douce et même l'Ecstazy, lui a valu le surnom de cartel d'Annaba. Les habitants de ce quartier activant dans l'activité illicite, où même les services de sécurité, ont du mal à y faire face, se sont toujours entraidés sans recourir à une quelconque action. Une manière de vivre dans l'ombre, loin de toute attention. Même les démunis, s'ils existent réellement, ont fait l'objet d'aide des habitants de la cité des Lauriers roses. C'est à se demander si ce n'est pas là, une autre forme de criminalité innovée par les jeunes de ce quartier? Un phénomène occasionnel, auquel les services de sécurité doivent faire face si la situation devient une autre fois explosive. Sinon comment expliquer cette action de collecte d'argent dans la soirée du lundi à mardi, soit quelques heures avant la célébration de l'Aïd El Adha.