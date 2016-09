8ES JOURNÉES INTERNATIONALES LES 5 ET 6 OCTOBRE Le marketing touristique s'invite de nouveau à Alger

Placées sous le patronage du ministre de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat et bénéficiant de la collaboration du ministère de la Culture, les 8es Journées Marketing touristique qui se tiendront à Alger, hôtel El Aurassi les 5 et 6 octobre prochain sont placées sous le signe de la «Formation et investissement» parce que cela est,selon les organisateurs RH International Communication, une nécessité de promouvoir et d'améliorer les prestations touristiques pour répondre aux normes internationales, notamment à travers le soutien de la formation. Le panel d'experts nationaux et internationaux représentant les grandes marques du secteur touristique dans le monde débattront, entre autres, de la formation et développement des ressources humaines. Relations blogueurs-influenceurs, le marketing touristique à lère du digital.

Entre stratégie territoriale et le marketing touristique, Le marketing touristique à l'ère du digital, Comment stimuler la concurrence, Comment élargir les choix offerts au consommateur, quel marketing pour demain? Internet et les nouveaux médias, Enjeux des campagnes de relations publiques dans le secteur touristique, Comment repositionner l'offre touristique... Bien d'autres thèmes seront au programme de cette édition 2016; le tourisme culturel ne sera pas en reste, il sera au centre du programme où l'on abordera le voyage culturel et patrimonial qui est un des segments du tourisme international qui connaît la croissance la plus rapide. Qui sont ses adeptes? Quelles expériences privilégient-ils? C'est dire que cette édition sera une opportunité aux participants pour découvrir l'expertise développée à l'international et partager leur expérience acquise.

Pour développer ces thématiques, des experts nationaux et internationaux seront au coeur de cet événement, ils interviendront sur toutes ces questions choisies en raison, de leur poids actuel et futur du secteur du tourisme.