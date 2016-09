IMMIGRANTS CLANDESTINS 113 Marocains arrêtés en 48 heures

Que cherchent-ils? Pourquoi fuient-ils vers l'Algérie et pourquoi maintenant? C'est la ruée des Marocains vers l'Algérie! Plus de 113 immigrants clandestins ont été arrêtés par des patrouilles de l'ANP aux frontières Ouest. Hier, à Tlemcen/2°RM, les éléments des gardes-frontières et de la Gendarmerie nationale ont appréhendé 31 immigrants clandestins, dont 29 de nationalité marocaine. Cette vague d'immigrants clandestins marocains a été précédée avant-hier par une autre tout aussi importante. En effet, 84 immigrants clandestins de nationalité marocaine ont été arrêtés et 1 920 litres de carburant destinés à la contrebande ont été saisis dimanche dernier, par les forces de l'Armée nationale populaire à Tlemcen, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, et grâce à la vigilance permanente des forces de l'Armée nationale populaire, des unités des gardes-frontières de la wilaya de Tlemcen/2ème Région militaire (RM) ont appréhendé, le 11 septembre 2016, 84 immigrants clandestins de nationalité marocaine et saisi 1 920 litres de carburant destinés à la contrebande», précise la même source. «D'autre part, à Bordj Badji Mokhtar et à In Guezzam/6ème RM, il a été saisi un véhicule tout-terrain, trois motos et 564 kg de denrées alimentaires destinées à la contrebande», ajoute le communiqué du MDN. Des éléments des gardes-côtes d'Annaba/5ème RM ont déjoué également «une tentative d'émigration clandestine de 23 personnes à bord d'une embarcation artisanale, à 26 miles nautiques, environ à 48 km de Ras El Had, wilaya de Skikda».