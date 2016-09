PIC HISTORIQUE DURANT LE JOUR DE L'AÏD DANS LA CAPITALE 1,2 milliard de litres d'eau consommés à Alger

Un «pic» historique de consommation d'eau atteignant 1,235 million m3/jour (1,2 milliard de litres) a été enregistré à Alger le jour de l'Aïd El Adha, a indiqué hier la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (Seaal) dans un communiqué. Cependant, les communes de la partie ouest de la capitale «ont souffert de perturbations pendant les deux jours de l'Aïd», a-t-elle précisé alors que toutes les installations de Seaal «ont tourné à pleine capacité» durant cette fête.

En effet, explique-t-elle, «les conditions météorologiques et la pointe exceptionnelle de consommation ont conduit à atteindre les limites du système d'alimentation en eau potable».

En outre, elle signale qu'au deuxième jour de l'Aïd, deux installations stratégiques (l'usine de traitement du «SAA» et la station de pompage «SP3»), qui alimentent l'ouest de la capitale, ont connu une rupture totale d'alimentation en énergie électrique pendant 5 heures, provoquant l'arrêt de l'alimentation en eau potable à Alger Ouest.

«Les équipes de Seaal, totalement mobilisées pendant ces deux jours, n'ont ménagé aucun effort pour rétablir autant que possible la situation en opérant des manoeuvres hydrauliques afin de minimiser l'impact de cette conjonction d'évènement sur les citoyens», poursuit la même source.

«Un bilan détaillé est en cours pour tracer un plan d'actions pour sécuriser durablement la partie ouest d'Alger qui reste malheureusement vulnérable, tant au plan hydraulique qu'électrique», note Seaal qui réaffirme son engagement à assurer, avec tous les moyens dont elle dispose, la qualité du service public.