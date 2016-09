VOIE FERRÉE THÉNIA-TIZI OUZOU Les travaux ont avancé de 78%

Les travaux de modernisation et d'électrification de la ligne ferroviaire Thénia-Tizi Ouzou, ont atteint un taux d'avancement de plus de 78%, a indiqué, hier, le directeur local des transports Samir Naït Youcef. La pose de la voie sur le tronçon reliant la commune de Tadmaït (entrée ouest de la wilaya) à celle de Draâ Ben Khedda (à 10 km à l'ouest de Tizi Ouzou) est achevée et les trois des gares prévue à Tadmait, Draâ Ben Khedda et Tizi Ouzou ainsi que la halte de Boukhalfa sont également réalisées et il ne reste plus que l'installation de la signalisation, a-t-il expliqué. Pour ce qui est du reste du tronçon devant relier la ville de Draâ Ben Khedda à celle de Tizi Ouzou, les grandes ouvertures de voie ont été réalisées jusqu'à Bouïd à hauteur de Boukhalfa, et à partir de cet endroit et jusqu'à Tizi Ouzou (boulevard Stiti) la voie suivra l'ancien tracé qui fera l'objet d'élargissement et d'aménagement et dont les travaux ne sont pas encore entamés», a ajouté M.Naït Youcef. S'agissant des oppositions qui ont entravé et retardé la réalisation de ce projet structurant lancé en juillet 2012 pour un délai de 19 mois, le directeur des transports a indiqué qu'elles ont été levées, à l'exception d'une au niveau de la halte de Boukhalfa où des riverains réclament le terrain. Celui-ci est la propriété de la Société nationale des transports ferroviaires (Sntf) tel que le confirment les documents existants, les services des Domaines et l'enquête menée par un expert foncier engagé par la direction locale des transports», a-t-il souligné, ajoutant que la procédure de prise de possession de cette assiette par la Sntf, est en cours. Il reste également la réalisation d'une trémie, dont les études sont en cours, à l'entrée ouest de la ville de Tizi Ouzou après la halte de Boukhalfa. Ce projet qui n'était pas prévu initialement, a été inscrit par le ministre des Transports lors de sa visite de travail, en septembre 2015, dans la wilaya et répond au souci d'éliminer les passages à niveau et les risques d'accidents qu'ils peuvent induire, rappelle-t-on. Le tronçon boulevard Stiti-Oued Aïssi, comprenant trois gares implantées au boulevard Stiti, Bouhinoun (gare multimodale) et Oued Aïssi, déjà construites et prêtes à être mises en service, est achevé, tandis que pour l'extension de la voie jusqu'à Azazga à l'est et Draâ El Mizan à l'ouest, les études sont en cours, a rappelé M. Naït Youcef. Concernant l'électrification de cette voie ferrée, le directeur des transports a indiqué que la pose des poteaux a été effectuée. Quant aux 25 ouvrages d'arts prévus dans le cadre de ces projets, ils ont été également réalisés.M. Naït Youcef n'a pas voulu avancer de délais concernant la livraison de ce projet. Il a invité l'ensemble des concernés par ce projet: maître d'ouvrage et entreprises réalisatrices, à oeuvrer pour sa réception dans les meilleurs délais. Ce projet de modernisation et d'électrification de cette ligne ferroviaire permettra, à son achèvement, de parcourir la centaine de kilomètres séparant Tizi Ouzou d'Alger en 1h10mn seulement grâce au train rapide d'une vitesse de 160km/h. Doté d'une enveloppe financière initiale de plus de 56,255 milliards de DA, le projet a été confié à un groupement d'entreprises: Etrhb (Algérie), Teixeira Duarte (Portugal), Enyse (Espagne) et Ozgun (Turquie), rappelle-t-on.