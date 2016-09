LA CHAMBRE ALGÉRIENNE DE COMMERCE EN FRANCE ABORDE LA QUESTION L'Algérie est-elle une terre d'innovation dans le numérique?

Par Ali TIRICHINE -

Les nouvelles frontières de la coopération entre l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique seront débattues pour faire de la Méditerranée un hub.

La fiche de présentation de l'évènement qui se déroulera pendant la Semaine économique de la Méditerranée du 2 au 4 novembre 2016 à Marseille, souligne qu'à l'aube d'une nouvelle révolution industrielle qui consacre les technologies de l'information et de la communication, «l'Algérie a placé le numérique au coeur de sa stratégie de développement et de diversification de son économie. Avec près de 60% de sa population qui a moins de 30 ans, l'Algérie possède les ressources et le potentiel pour en faire une terre d'opportunités dans l'économie numérique». L'objectif de la rencontre est de réunir l'ensemble des acteurs concernés par l'essor du numérique et des nouvelles techniques de l'information et de la communication. Au programme, il y aura un état des lieux de l'économie numérique en Algérie et une présentation des acteurs du numérique en Algérie ainsi que celle des dispositifs et des opportunités qui mettent la start-up au coeur du développement économique. Un débat aura lieu avec de nombreux intervenants comme Kaci Aït Yala, président de la Caci France et du FCE international ainsi que Rafik Benhadj, délégué régional de la Caci France et Nazim Sini, délégué adjoint régional de la Caci France. Il y aura aussi la présence de Fella Gaouar, P-DG de la société Intelligent Network et membre du FCE. D'autres intervenants sont pressentis comme des chefs d'entreprises, des institutionnels, des porteurs de projets, des ingénieurs et des chercheurs. La présence de la ministre des Télécommunications et même d'un grand groupe de Télécoms est évoquée par les organisateurs sans être confirmée. Des start-up algériennes seront de l'assistance. Au total, plus de 3 000 participants et 300 intervenants sont attendus, 20 pays seront représentés pour cette nouvelle édition qui s'ouvrira pour la première fois vers l'Afrique subsaharienne. Durant trois jours, des sujets variés seront abordés comme la réalité des acteurs du numérique en Méditerranée et les enjeux du numérique qui est un outil indispensable au développement des entreprises et territoires méditerranéens. Les opportunités offertes par la révolution numérique et les nouvelles frontières de la coopération entre l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique seront débattues pour faire de la Méditerranée un hub connecté vers l'Afrique grâce aux opportunités du marché des technologies digitales et des bonnes pratiques à partager.

En 2016, un nouveau cap est franchi à travers une affirmation de la dimension business avec l'organisation d'ateliers sur les opportunités business offertes par le numérique dans les pays méditerranéens et un concours d'entreprises dans le cadre du premier Europe Middle East & Africa Business Forum. Des espaces de rencontres B to B seront aménagés au sein de la manifestation. Un des temps forts de la manifestation est la session d'introduction sur la transition numérique et la mutation des sociétés en Méditerranée organisée par l'Office de coopération économique pour la Méditerranée et l'Orient (Ocemo).