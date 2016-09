GE ET INDJAZ EL DJAZAIR Ils soutiennent les start-up algériennes

Par Salim BENALIA -

Company Program est une initiative d'Injaz El Djazaïr visant à soutenir les jeunes start-up algériennes dans la réalisation de leurs projets.

GE, groupe industriel numérique mondial, qui transforme l'industrie grâce à des machines contrôlées par logiciel et des solutions connectées, adaptées et prédictives fait de l'impression 3D un outil de développement et d'innovation au service des start-up algériennes. Il réitère son engagement auprès des jeunes entrepreneurs algériens en mettant les équipements de GE Garages à disposition des 10 finalistes de l'initiative «Company Program» d'Injaz El Djazaïr. GE et Injaz El Djazaïr s'unissent ainsi à nouveau afin de soutenir les jeunes entrepreneurs algériens et les accompagner dans la concrétisation de leurs projets professionnels. Dans le cadre de la finale nationale du «Company Program» d'Injaz El Djazaïr, une initiative visant à soutenir les jeunes porteurs de projets, GE offre l'opportunité aux finalistes de concrétiser leurs prototypes produits en mettant à leur disposition les équipements de production de pointe du «GE Garage», un ensemble d'outils avancés installés au sein de l'espace Sylabs dont des imprimantes 3D. L'impression 3D disponible au sein de GE Garage permet de passer rapidement de la vision au prototype physique, ce qui permet un gain de temps, d'énergie et d'argent dans la mise sur pied d'un produit. C'est un outil moderne qui peut permettre à tout type d'entreprise de raccourcir le temps et le coût de développement d'un produit.

M.Toufik Fredj, président-directeur général de GE Afrique du Nord-Ouest, a affirmé: «Le soutien de GE envers le programme d'aide aux start-up «Company Program» d'Injaz El Djazaïr souligne notre engagement dans le développement de l'entrepreneuriat et de l'esprit d'innovation chez les jeunes Algériens en mettant à la disposition des entrepreneurs et des étudiants des technologies telles que des imprimantes 3D, découpeuses laser et autres équipements du GE Garage. Nous souhaitons vivement contribuer au développement des compétences en Algérie et sensibiliser les jeunes et moins jeunes aux nouvelles technologies et techniques de production qui sont venues révolutionner le domaine industriel. Ce sont là, à mon sens, de fabuleux accélérateurs de la construction d'une base industrielle moderne». Les jeunes entreprises retenues dans le cadre de la finale de «Company Program» présentent un point commun, celui de proposer des solutions innovantes et intelligentes. Parmi les finalistes, la start-up Aman Techno, qui propose un bracelet intelligent qui émet une alerte sonore lorsqu'un enfant se rapproche d'un danger.

La start-up Eco Energy Coporation, a développé Seenrgy, un dispositif qui permet à l'utilisateur de visualiser sa consommation électrique en temps réel et propose des solutions d'optimisation via une application mobile. Evolutech a quant à elle développé une solution composée d'un boîtier connecté et d'une application pour smartphone, permettant de contrôler des appareils électroniques domestiques.

Le «Company Program» a également sélectionné Kit@pp, un kit composé d'une application permettant la correspondance instantanée entre les parents d'élèves et l'établissement scolaire de leurs enfants. Parmi les projets finalistes, nous pouvons également compter CyBox, un dispositif de recyclage des eaux usées, et Yalitech, un isolant thermique pour la construction de bâtiments à partir des déchets de bouteilles en plastique présentés par la jeune entreprise Water Ecological Treatment Dans le domaine de l'agriculture, le projet EFarm, un système de contrôle de l'irrigation qui s'occupe de la ferme en analysant les températures, la pluie et l'humidité du sol afin d'ajuster les horaires d'arrosage, a été développé par la start-up «Grow Company». La compétition accueille aussi des jeunes start-up venues d'autres villes du pays, hors Alger.