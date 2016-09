IL INAUGURE UN SHOWROOM À ALGER Le comptoir santé de Magpharm

Par Saïd BOUCETTA -

Magpharm qui a au cours de cette année effectué une entrée en Bourse réussie, vient d'inaugurer son showroom, à Alger. Cette inauguration a coïncidé avec une journée thématique dont l'intitulé est «Lutter contre l'acné». L'événement s'est déroulé le 10 septembre dernier au 67, boulevard Krim-Belkacem, au Télemly. Le grand public a eu alors l'opportunité de tester les produits des gammes Sinclair et Noreva sur place et de bénéficier des conseils avisés d'un spécialiste en dermatologie. Cette nouvelle infrastructure abrite un Salon d'exposition des produits Magpharm, ainsi que deux salles pour les formations et ateliers par des professionnels. Le showroom est ouvert toute la semaine de 10h à 19h. Depuis 2003, Magpharm s'investit pour la santé, la prévention et la beauté par le développement et la commercialisation de solutions naturelles, compléments alimentaires, produits d'hygiène, laits infantiles et produits dermo-cosmétiques en proposant des produits de haute qualité pour le confort de tous.

Qualité, efficacité, sécurité sont les maîtres-mots de Magpharm pour offrir l'excellence et garantir la supériorité de l'ensemble de ses produits, lui permettant également l'acquisition d'une position prépondérante sur le marché algérien.