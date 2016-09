PROFITANT DES BONNES CONDITIONS CLIMATIQUES 26 harraga arrêtés à 16 miles du Cap de garde

Par Wahida BAHRI -

Saisissant l'opportunité des bonnes conditions climatiques, mais surtout la fête de l'Aïd El Adha, pensant que les éléments des gardes-côtes, allaient, être occupés par cette fête religieuse comme tous les citoyens, 26 harraga ont tenté de rejoindre l'autre rive de la Méditerranée, apprend-on de source maritime. Sauf devoir oblige, les vigiles de la mer n'ont pas failli à leur mission habituelle, celle de lutter contre le phénomène de l'immigration clandestine. En effet, ce corps paramilitaire qui mène une guère implacable contre ces traversées de la mort, est parvenu une fois de plus à déjouer cette tentative désespérée d'atteindre l'île de la Sardaigne, dans le sud de l'Italie. C'est en accomplissant une opération de contrôle de routine dans les eaux territoriales, que les éléments des gardes-côtes, ont repéré à 12 milles de Ras El Hamra, une embarcation traversant les eaux de la mer, vers l'horizon d'un eldorado incertain, a ajouté la même source. Et de préciser qu'après une course poursuite en pleine mer, les 26 harraga tous originaires d'Annaba, qui, après avoir affiché une obstination, pour ne pas dire une résistance, ont fini par arrêter le moteur de l'embarcation artisanale, dans laquelle, ils étaient entassés. Selon les informations fournies par nos sources, les prétendants à cette aventure meurtrière sont partis à 23 heures depuis la plage de Sidi Salem dans la daïra d'El Bouni. Les 26 jeunes désoeuvrés, dont un mineur de 17 ans, se sont engagés dans une aventure vouée à l'échec d'avance ont été interceptés à une heure tardive dans la nuit du lundi à mardi. Ramenés à la station de la façade Est des gardes-côtes, les harraga ont subi le contrôle médical d'usage et ont fait l'objet d'audition sur PV pour leur identification. Quant à leur embarcation de dix mètres de long et dotée d'un moteur de dix chevaux, elle a, comme le stipule la loi, été saisie et fera l'objet de destruction selon les mesures d'usage. Les auteurs de cette aventure de mauvais goût, ont été déférés hier, par-devant le procureur de la République, prés le tribunal d'Annaba, qui, en l'absence de mesures rigoureuses, les a amendés sans pouvoir les dissuader de mettre leur vie en danger de mort certaine. Car, ils vont comme des centaines d'autres harraga interceptés, récidiver, dans l'espoir d'élire un pied sur la terre d'un continent qui n'est pas plus meilleur que le leur.