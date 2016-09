VEILLE MACABRE D'AÏD EL ADHA 4 crimes à l'ouest du pays

Oran a vécu des moments dramatiques

La fête de l'Aid El Adha n'a pas rimé uniquement avec la joie et le bonheur cette année.

L'occasion s'est transformée en deuil à travers plusieurs familles. Les wilayas d'Oran,Tlemcen, Saïda et Tiaret ont connu des crimes d'une rare violence à cette occasion. Dans la ville d'Oran, c'est un jeune de 28 ans qui a été mortellement poignardé au quartier Essalem la veille de l'Aïd El Adha (dimanche, ndlr) aux environs de 21 h. La victime a été poignardée, témoigne des sources locales, par un autre jeune de son quartier. Celui-ci avait visiblement des comptes à régler avec elle. Dans la wilaya de Tlemcen, c'est un homme de 32 ans qui a été tué par son gendre également la veille de l'Aïd dans la petite commune de Aâmir située au nord du chef -lieu de la wilaya de Tlemcen. Le crime selon les témoins, a eu lieu suite à une dispute déclenchée entre la victime et son épouse. Voulant se défendre, l'épouse a appelé son frère pour la venger. Arrivé à la maison de son gendre, celui-là a asséné plusieurs coups de couteau à la victime en plusieurs parties de son corps. La victime, a-t-on appris par ailleurs, a rendu l'âme à l'hôpital de la ville où elle avait été transférée. A Saïda, le crime ayant coûté la vie à un jeune de 22 ans en cette veille de l'Aïd El Adha, s'est produit suite à une bagarre entre la victime et un adolescent de 16 ans.Usant d'une barre de fer, l'adolescent a surpris la victime par plusieurs coups au niveau de la nuque. La victime a décédé à la polyclinique de la ville de Ouled Khaled où elle a été transférée par les éléments de la Protection civile. Dans la wilaya de Tiaret. Le crime a été perpétré par un jeune homme de 34 ans sur la victime âgée de 54 ans. Selon les témoins, le meurtrier a poignardé mortellement la victime lors d'une dispute. La victime et le meurtrier étaient, rajoutent les témoins, en état d'ivresse et originaires tous les deux de la ville de Hamadia.