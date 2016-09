NOUVEAUX BACHELIERS C'est parti pour le dépôt des recours

Par Madjid BERKANE -

La rentrée universitaire 2016-2017 est prévue pour le 18 septembre. Le coup d'envoi sera donné à l'université de Biskra.

Le dépôt des demandes de transfert des nouveaux bacheliers a débuté hier, selon un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ladite opération se poursuivra jusqu'à samedi prochain. Le dépôt des recours se fera uniquement par voie électronique, précise le ministère.

Les étudiants concernés par ce transfert recevront une réponse à leurs doléances à partir du 20 septembre. Les demandes de transfert seront traitées en fonction des critères fixés dans la circulaire, du seuil minimal de points et de la disponibilité des places pédagogiques dans les établissements universitaires, indique le communiqué. Dans le cas d'un rejet, les motifs seront donnés, fait savoir la même source. Les services compétents du ministère «continuent à accompagner et à orienter les nouveaux bacheliers qui rencontrent des difficultés administratives dans leurs inscriptions dans les établissements universitaires», rassure le ministère. Ces services prennent également en charge, et avec des procédures particulières, les bacheliers ayant décroché le baccalauréat à l'étranger et désirant s'inscrire à l'université algérienne. Pour rappel, l'opération de demande de transfert par voie électronique est introduite pour la première fois en Algérie. Cette technique a pour but, selon le ministre de tutelle Tahar Hadjar, de faciliter la tâche aux étudiants d'une part et d'économiser les dépenses liées aux frais de l'impression et de l'achat de papier de l'autre.

«La voie électronique nous a permis d'économiser des dizaines de milliards qu'on dépensait auparavant dans l'impression des imprimés et l'achat du papier», avait déclaré le ministre lors d'une conférence de presse qu'il a animée au siège de son ministère au mois de juin dernier. La voie électronique a été utilisée aussi pour la circulaire et la fiche de voeux.

Pour s'en servir, les étudiants avaient à leur disposition plusieurs codes. Cette opération a permis par ailleurs aux étudiants de s'inscrire sereinement et sans désagréments tout en restant chez eux. L'introduction de cette voie électronique n'est pas, faut-il le souligner, la seule nouveauté introduite par le ministère de l'Enseignement supérieur pour la rentrée universitaire 2016-2017.

La réduction de la fiche de voeux de 10 choix auparavant à six uniquement cette année, est aussi une nouveauté notable et sollicitée par tous les étudiants et les enseignants. Elle a, en fait, permis aux étudiants de faire correctement leurs choix sans s'égarer comme ce fut le cas par le passé. Autre nouveauté ayant caractérisé cette rentrée: c'est la réintroduction de la mobilité des étudiants consistant à envoyer les nouveaux bacheliers étudier dans des universités autres que celles de leurs wilayas d'origine.

Cette dernière nouveauté a été introduite conformément aux directives du président de la République allant dans le sens de permettre aux étudiants de mieux connaître leur pays, afin de l'apprécier à sa juste valeur. Par ailleurs, il est utile de rappeler que le ministre, Tahar Hadjar, est attendu dimanche prochain à l'université de Biskra, et ce, afin de donner le coup d'envoi officiel de la rentrée universitaire 2016-2017, avec un cours inaugural qui portera sur le plagiat scientifique.