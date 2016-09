RENCONTRE NATIONALE À GHARDAÏA SUR L'ÉDUCATION Comment améliorer la pratique pédagogique

Par Notre envoyé spécial à Ghardaïa Abdellah BOURIM -

«La refonte pédagogique est considérée comme un chantier fondamental»

La commission chargée de l'amélioration des pratiques pédagogiques rendra son rapport samedi prochain lors d'une rencontre nationale consacrée à cette thématique à Ghardaïa.

Le ministère de l'Education nationale organisera samedi prochain une rencontre nationale sur l'évaluation de l'approche pédagogique à laquelle vont prendre part les inspecteurs de l'éducation, les pédagogues et les chercheurs dans le secteur pour tenter d'apporter des réponses à la question pédagogique qui se pose au niveau de l'école algérienne. C'est lors de cette rencontre que la commission d'inspection chargée de l'amélioration de «l'approche pédagogique» présentera ses recommandations devant les participants à cette journée d'étude. Cette rencontre sera donc consacrée à la présentation du rapport de la commission d'inspection portant sur l'amélioration des pratiques pédagogiques au sein de la classe, notamment dans l'enseignement des langues qui est considéré comme la pierre angulaire du programme de la réforme du système éducatif lancé en 2003. Pour le ministère de l'Education nationale, la réussite du programme de la refonte du système éducatif passe inévitablement par l'amélioration des pratiques pédagogiques; «la refonte pédagogique est considérée comme le chantier fondamental de la refonte du système d'éducation et de la formation», a-t-elle souligné. La tutelle a rappelé son engagement lié à l'amélioration de la qualité de la formation au niveau de l'école, en affirmant que «la qualité des prestations pédagogiques est au coeur de la problématique du système éducatif. car il s'agit d'adopter une nouvelle posture épistémologique, pédagogique déterminée pas de véritables paradigmes de refondation de l'école algérienne». L'année scolaire, considérée comme celle des réformes avec en premier lieu l'application de l'approche pédagogique est au coeur de la refondation du système éducatif. «Une importance particulière est accordée au volet pédagogique en vue d'améliorer les résultats scolaires des élèves», a affirmé récemment la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit. En effet, les membres de la commission ont étudié les copies des examens des élèves de 5éme année primaire et du Brevet de l'enseignement moyen (BEM), afin d'analyser les erreurs commises par les élèves et de tenter de fournir des solutions pédagogiques, pour résoudre la problématique de la déperdition scolaire. Par ailleurs, les syndicats de l'éducation formant le front anti-annulation de la retraite proportionnelle ont programmé le même jour une rencontre pour décider des actions à venir du front. Ces derniers vont durcir le ton avec l'annonce de la présentation de la loi en question à l'APN pour son adoption, ce qui risque de faire tomber à l'eau le document de la Charte de l'éthique et de la stabilité dans le secteur signé par le ministère de l'Education et la majorité écrasante des partenaires sociaux le mois de novembre 2014, une nouvelle donne qui risque de perturber l'application de la réforme. Si le document en question a eu un effet sur le climat général dans le secteur de l'éducation après plus d'une année de sa mise en oeuvre, cette situation risque de ne pas durer pour longtemps avec la montée au créneau de plus de 17 syndicats dont la majorité travaille dans le secteur de l'éducation. Sur ce sujet, la ministre de l'Education a insisté sur le dialogue et la concertation comme seul moyen, efficace, «de résoudre les problèmes de la corporation».