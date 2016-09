La précision de Citibank

Nous vous écrivons pour attirer votre attention sur l'annonce erronée concernant un éventuel retrait de Citibank du marché algérien mentionnée dans votre dernier article intitulé «Les 51/49% ne concerneront plus les banques» signé le 14/09/2016 par la plume du très respectable reporter et chercheur, M.Amar Ingrachen. Citi a une histoire de plus de 25 ans dans le pays ayant été la première banque étrangère à établir un bureau de représentation à Alger en 1991. Notre présence en Algérie dénote d'une volonté commune de faire rayonner l'économie nationale et attirer plus d'investisseurs étrangers. Elle s'inscrit dans la continuité et nous souhaiterions vous confirmer que nous maintenons notre présence dans le pays et continuerons à oeuvrer au renforcement des relations que nous entretenons avec nos clients et nos partenaires publics et privés. En outre, notre empreinte est démontrée par les multiples programmes RSE que nous soutenons dans le pays que ce soit dans le domaine de l'éducation financière, l'encouragement de l'entrepreneuriat ou bien encore la potentialisation de la jeunesse. Dont acte.