BLIDA Fausse disparition d'un enfant

Le parquet général près la cour de Blida a rejeté jeudi de «manière catégorique» une information rapportée par les réseaux sociaux faisant état de la disparition d'un enfant de trois ans dans la commune d'Ouled Aich. Un communiqué rendu public par cette institution indique que «pour éclairer l'opinion publique, le parquet général prés la cour de Blida réfute catégoriquement l'information diffusée dernièrement sur les réseaux sociaux, relative à la mise en ligne de la photo d'un enfant, M.Mouadh, de 3 ans, qui aurait disparu dans la commune d'Ouled Aich». Selon les explications fournies dans le même document, «des parties non identifiées ont remis en ligne, le 10 septembre courant, la photo d'un enfant, diffusée auparavant par sa propre famille, sur les mêmes réseaux, suite à sa disparition le 4 mai dernier, avant qu'il ne soit retrouvé sain et sauf, après un court laps de temps». «Les investigations menées, alors, par la police judiciaire, poursuit le communiqué, ont conclu qu'il s'agissait d'une disparition accidentelle, non imputable à une quelconque partie». Le parquet général a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire pour identifier la source de cette rumeur et présenter ses auteurs devant la justice.