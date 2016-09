RÉUNION DES NON-ALIGNÉS AU VENEZUELA Lamamra dirigera la délégation algérienne

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Ramtane Lamamra dirigera la délégation algérienne au segment ministériel du XVIIème Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du Mouvement des non-alignés, prévu au Venezuela aujourd'hui et demain, a indiqué jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. «Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Ramtane Lamamra est arrivé aujourd'hui (jeudi Ndlr) à l'île de Margarita (Venezuela) pour diriger la délégation algérienne au segment ministériel du XVIIème Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du Mouvement des non-alignés qui se tiendra à Margarita les 17 et 18 septembre 2016», a précisé la même source. Organisée sous le thème «Unis sur la voie de la paix», cette rencontre intervient dans un contexte marqué par une multitude de défis politiques et économiques pour le Mouvement tels que l'exacerbation des conflits et des tensions ainsi que pour les difficultés économiques croissantes auxquelles font face les Etats membres du mouvement, relève le communiqué du MAE. Ce sommet sera en outre l'occasion de «raffermir» les positions du mouvement sur les grandes questions de l'actualité internationale à la veille de la 71ème session de l'Assemblée générale des Nations unies.