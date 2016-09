DIDOUCHE MOURAD (CONSTANTINE) Une tentative d'enlèvement avortée par les citoyens

Par Ikram GHIOUA -

Une femme dont l'âge n'a pas été déterminé a été pourchassée par des citoyens au moment où elle tentait d'enlever un enfant qui ne dépasse pas les cinq ans. La mise en cause tenait l'enfant par la main et pressait tellement le pas, que des citoyens non loin de la mosquée de la commune ont réagi spontanément pour la rattraper; se rendant compte qu'elle a été remarquée, elle lâche l'enfant et s'introduit dans la mosquée en se fendant dans la foule des femmes venant faire la prière. Les services de police et de la Gendarmerie nationale, alertés par les citoyens, se sont aussitôt rendus sur place. La mosquée au moment où nous mettons sous presse a été quadrillée; aucune autre information n'a filtré pour le moment.