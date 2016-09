AMÉNAGEMENT DE SES TERRES SALINES POUR L'AGRICULTURE L'expertise chinoise à la rescousse de l'Algérie

Par Madjid BERKANE -

Ce projet est d'un intérêt stratégique pour l'Algérie. Outre l'aménagement des terres salines, il permettra à l'Algérie d'acquérir un savoir-faire.

La coopération entre l'Algérie et la Chine s'achemine pour être exceptionnelle.

Très intense déjà dans plusieurs domaines, particulièrement dans l'habitat et le commerce extérieur, ainsi que dans le domaine diplomatique, celle-là touchera désormais un autre secteur hautement important pour l'Algérie, à savoir le domaine agricole.

Concrètement, la Chine va aider l'Algérie dans l'aménagement de ses terres salines. Ce projet datant en réalité de 2012, a fait l'objet jeudi dernier de la signature d'un protocole entre le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche et l'ambassade de la Chine en Algérie.

Selon le communiqué sanctionnant la séance de signature, le protocole d'accord porte notamment sur l'aménagement des terres salines de la région de Hamdanas (Relizane), dans sa deuxième phase.

«Ce projet est d'un intérêt stratégique pour l'Algérie où l'on constate, depuis des décennies, une extension considérable de la salinisation des terres agricoles particulièrement dans les zones arides et semi-arides», précise le ministère dans le communiqué.

Actuellement, la superficie affectée par la salinisation à l'échelle nationale représente 600.000 hectares (ha) dont 18.000 ha dans la wilaya de Relizane, souligne le communiqué.

L'exécution de la première phase en 2012 chapeautée conjointement par l'Institut national de la recherche agronomique d'Algérie (Inraa) en coopération et l'entreprise «China agriculture international development» a donné de très bons résultats.

La première phase qui s'est étalée de 2012 à 2015 à la station expérimentale de l'Inraa à Hamdanas, a vu l'introduction des technologies les plus modernes en ce moment en Chine concernant l'aménagement des terres agricoles salines. Ainsi, l'appui de l'expertise chinoise a permis aux chercheurs algériens de commencer à maîtriser les nouvelles techniques et de tester des méthodes innovantes spécifiques aux conditions agro-pédo-climatiques de la région de Relizane.

En outre, souligne le communiqué, l'exécution de ce projet a permis l'acquisition d'une quantité importante d'équipements de laboratoire et d'expérimentation qui manquaient à l'(Inraa).

«Le protocole signé entre l'Algérie et la Chine ouvrira la voie au renforcement de la coopération scientifique et technique entre les deux pays dans le domaine de l'agriculture», conclut le ministère dans son communiqué. Soulignons enfin que le développement du secteur de l'agriculture en Algérie est depuis 2 ans, une priorité. Il est considéré parmi les trois secteurs(industrie et tourisme) pouvant permettre à l'économie de l'Algérie de se passer des revenus du secteur des hydrocarbures. Le Premier ministre Abdelmalek Sellal l'a toujours rappelé dans ses différentes sorties à travers les wilayas du pays.

«L'Etat est prêt à mettre le paquet pour développer le secteur de l'Agriculture. C'est l'avenir de l'économie nationale», a déclaré le Premier ministre Abdelmalek Sellal à Aïn Defla devant les fellahs de tout le territoire national.